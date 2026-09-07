Старые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в сентябре 2026 года

В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Луцке. За календарный год стоимость такого жилья в нем выросла на 28%, до 64 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 3-28%. Кроме Луцка, самое большое увеличение цен затронуло:

Винницу, где цены увеличились на 27%;

Тернополь – 26%;

Хмельницкий – 22%.

Снизили же цены только в Днепре. Здесь жилье подешевело сразу на 9%.

Также лишь в 1-м городе, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Им стал Чернигов.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 500 до 75 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 16 500 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 21 000 долларов;

Харьков, Сумы – 24 000 долларов.

Дороже всего во Львове – 75 000 долларов. А кроме того, в:

Ужгороде – 69 000 долларов;

Киеве – 68 500 долларов;

Луцке – 64 000 долларов;

Черновцах – 59 600 долларов;

Виннице – 57 000 долларов;

Ривне – 55 100 долларов.

Украинцев планируют отселять из квартир

В то же время, Украина остро ощущает проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, ныне в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий.

Впрочем, рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"), принудительного отселения жильцов не будет. Она отметила:

Вопрос, "какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома", обсуждается.

Однако, это не будет 100%-ная планка.

Вместе с тем, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

Если речь пойдет о новых квадратных метрах – "то где они будут".

Если о деньгах – то какая сумма.

"Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – объяснила нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что во власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы такой документ оформлять настоятельно советуют. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

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