США наложили санкции на десятки банков России: полный список

США расширили санкционное давление на российскую экономику и ввели новый санкционный пакет в связи с полномасштабной агрессией РФ в отношении Украины. На этот раз под санкции попали крупные игроки банковской и финансовой индустрии России.

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О новых санкциях сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Их целью обозначили ослабить финансовую систему РФ в условиях полномасштабного вторжения в Украину. Согласно опубликованному списку, под ограничения попали:

Газпромбанк и его дочерние компании в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре;

более 50 российских банков, в том числе небольшие и средние финансовые учреждения (включая "Дом.РФ", "Агророс"и БКС-Банк);

более 40 реестров ценных бумаг;

российская альтернатива SWIFT Система передачи финансовых сообщений (СПФС);

15 чиновников, включая 11 официальных представителей Центробанка РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций РФ;

филиалы российских банков в Шанхае (ВТБ) и Нью-Дели (Сбербанк).

"Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка, который оставался не под санкциями, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России, еще больше ослабят военную машину России. Эти широкомасштабные действия усложнят для Кремля задачу уклонения от санкций США, а также финансирования и оснащения своей армии военных. Мы продолжим принимать решительные меры против любых финансовых каналов, которые Россия использует для поддержки своей незаконной и неспровоцированной войны на Украине", — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о причине отключения Газпромбанки от международной платежной системы SWIFT. Будучи третьим по размеру активов банком в Российской Федерации, он оперировал $180 млрд за границей и был последним из крупных государственных банков в России, которые сохраняли доступ к расчетам в основных мировых валютах, оставаясь вне санкционных списков.

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