Власти Великобритании расширили санкции против "теневого флота" России и ввели новые ограничения. На этот раз в "черный список" были включены два российских страховщика и 30 связанных с Россией нефтяных танкеров.

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Об этом сообщили на сайте британского правительства. В частности под санкции попали страховые компании "АльфаСтрахования" и ВСК, что в Лондоне объяснили получением ими выгоды от правительства России или оказанием ему поддержки путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение. Включение этих компаний в санкционный список не даст судам, которым они выдали страховые полисы, проходить через воды британские воды.

Санкции против танкеров объяснили их вовлеченностью в деятельность, которая приводит к дестабилизации Украины, подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Все попавшие под ограничения судна перевозили нефть и нефтепродукты из России в третьи страны. Таким образом, количество российских танкеров в "черном списке" Великобритании выросло до 73.

О предыдущих санкциях против "теневого флота" Лондон объявлял в октябре. Тогда ограничения наложили на 18 танкеров и 4 газовоза, которые только за последний год перевезли сырья на около 4,9 млрд долларов

Россия наращивает свой теневой флот нефтяных танкеров

По данным Киевской школы экономики (KSE), Россия за год увеличила теневой флот нефтяных танкеров на 70%. Объем российской нефти, транспортируемый теневым флотом, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн баррелей июне 2024 года.

Более того, на создание этого флота, по оценкам экспертов, Россия потратила около 10 млрд. долларов. Аналитики подсчитали, что в июне 2024 года РФ осуществляла 89% своего экспорта сырой нефти именно теневым флотом.

Это позволяет значительно превышать ценовой предел в 60 долларов за баррель, установленный западными санкциями. В результате первого полугодия 2024 года доходы от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России выросли на 41% по сравнению с прошлым годом, достигнув 65,12 млрд долларов.

Также недавно OBOZ.UA Великобритания ввела санкции против организаций "Юнармия" и "Авангард", принимавших участие в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей, компенсируя их финансирование из российского бюджета. является четким сигналом осуждения подобных действий.

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