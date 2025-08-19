Переговоры по Украине обвалили мировые цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 19 августа фьючерсы на марку Brent снизились на 53 цента, или 0,8% – до 66,07 долларов за баррель. А фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре подешевели на 44 цента, или на 0,7% – до 62,98 за доллара баррель. Причиной же этого называют оценку рынком потенциальных трехсторонних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона о завершении войны в Украине, что могло бы привести к снятию санкций с российской нефти.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: ныне цены на нефть в основном реагируют на итоги последних встреч президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хотя ни мирного соглашения, ни перемирия пока нет, прогресс все же заметен. И возможность новой эскалации или усиления санкций против России со стороны США и Европы сейчас, похоже, уменьшается", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, риторика Трампа по поводу вторичных санкций против покупателей российской нефти также смягчилась. Что снижает риск перебоев в мировых поставках нефти.

"Геополитические риски для нефтяного рынка на этой неделе немного снизились. ... Но если США надавят на Россию, введя более широкие вторичные пошлины против покупателей ее нефти (как сейчас против Индии), это наверняка вернет цены к максимумам", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным Службы внешней разведки Украины, в России прогнозируют, что в конце 2025-го – начале 2026 года мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель. Что, отмечается, станет для России шоком.

