Цены на нефть переписали: что происходит на рынке после переговоров Трампа и Путина

На мировых рынках переписали цены на нефть. Утром 18 июля фьючерсы на марку Brent снизились на 6 центов, или на 0,09% – до 65,79 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2 цента, или 0,03% – до 62,82 доллара за баррель. Причиной же того, что стоимость ресурса изменилась минимально, в экспертных кругах называют фактический отказ США от давления на Россию с целью заставить ее завершить войну против Украины после переговоров президента Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters. Там напомнили: в частности, Трамп заявил, что не считает нужным немедленно вводить пошлины против таких стран, как Китай, за покупку российской нефти.

В то же время, подчеркивается, он допустил, что все же может сделать это. И даже назвал ориентировочный срок – "через две-три недели".

Тем не менее, констатируется, отказ от немедленных пошлин, а также неопределенность по их введению в будущем уже"снизили опасения по поводу перебоев в поставках из России".

"Рынок учел, что переговоры ни к чему не привели. Сейчас же его участники выжидают: если война в Украине закончится, в мировое предложение может попасть больше российской нефти", – говорится в сообщении.

Цены на нефть могут упасть до рекордных показателей

В то же время, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), в России прогнозируют, что в конце 2025-го – начале 2026 года мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель. Что, отмечается, станет для России шоком.

"Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения. Свое слово добавляют и экспортеры сланцевой отрасли, стремительно наращивающие бурение, невзирая на цену", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, дополнительное давление на рынок оказывают и другие факторы. В частности:

Замедление экономики Китая.

Рост экспорта нефти из Бразилии, Гайаны и Норвегии.

"Геополитические риски, ранее подтягивавшие котировки на несколько долларов, теперь почти не влияют на цены. Как следствие, предложение нефти в мире растет быстрее спроса", – объяснили в СВРУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп выразил мнение, что, если цена на нефть упадет на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. И это, считает он, вполне возможно в ближайшее время.

