США и Иран "взвинтили" цены на нефть: что происходит на рынке на фоне событий на Ближнем Востоке

На мировых рынках заметно подорожала нефть. Утром 22 июля фьючерсы на марку Brent выросли в цене на 1 доллар, или 1,1% – до 92,01 доллара за баррель. А американская WTI прибавила 82 цента, или 1%, достигнув 85,16 за баррель доллара. Причиной же этого в экспертной среде называют опасения участников рынка по поводу возможных перебоев с поставками ресурса из-за возобновления американских ударов по Ирану и ответами на них.

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Об этом говорится в материале Reuters. Его авторы отмечают: другим фактором, влияющим на цены, стали угрозы йеменских хуситов атаковать суда, перевозящие саудовскую нефть через пролив Баб-эль-Мандеб, из-за чего танкеры начали заходить в Красное море и покидать его через Суэцкий канал. Что, констатируется, значительно увеличивает:

время доставки;

транспортные расходы на маршрутах в Азию.

"Пролив Баб-эль-Мандеб, расположенный у южного входа в Красное море, в последние месяцы стал одним из ключевых маршрутов экспорта саудовской нефти. Его значение выросло после того, как объемы перевозок через Ормузский пролив резко сократились из-за срыва режима прекращения огня между США и Ираном в начале месяца", – объяснили аналитики.

Третьим фактором, по словам авторов материал, стала напряженность в Черном море, возникшая из-за атак на суда, связанные с российской нефтью. В частности, отмечается:

Каспийский трубопроводный консорциум, терминал которого находится в РФ , прекратил прием нефти из Казахстана – после того, как ранее приостановил отгрузку из-за атак на нефтяные танкеры у своего терминала в Черном море.

, прекратил прием нефти из Казахстана – после того, как ранее приостановил отгрузку из-за атак на нефтяные танкеры у своего терминала в Черном море. И чем дольше продлится приостановка, тем "выше вероятность того, что Казахстану придется сократить добычу нефти".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по оценкам, рост стоимости нефти может привести к удорожанию бензина в Украине. По ожидания, в ближайшие три недели стоимость топлива на АЗС будет увеличиваться рывками по 2-3 грн/л.

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