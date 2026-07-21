Прежних цен больше нет: украинские АЗС существенно переписали цены на бензин

В Украине существенно подорожал бензин А-95. Так, 21 июля АЗС продают его в среднем по 77,29 грн/л, что сразу на 72 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшее время рост стоимости топлива продолжится – пока не достигнет уровня в 88 грн/л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: в ближайшие три недели стоимость бензина на АЗС будет увеличиваться рывками по 2-3 грн/л.

"Главный драйвер скачка – возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры. Которые подбросили мировые цены на нефть", – отметили аналитики.

Они напомнили: за прошлую неделю котировки марок Brent и WTI взлетели почти на 16%. Так:

сентябрьские фьючеры Brent на сентябрь подорожали на 4,59% – до 88,1 доллара за баррель;

августовские фьючерсы West Texas Intermediate увеличились на 4,48% – до 71,41 доллара за баррель.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин не исключает, что дорожать бензин может даже быстрее, чем ожидается. Ведь:

Компании захотят избежать убытков, понесенных при росте цен на нефть в марте-апреле.

Поэтому могут "корректировать цены быстрее".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 70,3-82,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Rodnik.

Самые низкие цены – на АЗС Grand Petrol.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем, тогда как стационарные заправки могут сократить график работы и убрать часть услуг в опасных регионах. Украинцев призывают реже посещать АЗС и проводить там как можно меньше времени, ведь из-за российских атак уже пострадали до 200 объектов топливной инфраструктуры.

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