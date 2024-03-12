Специальные правила для воздушных тревог: что будет с аэропортами во время угрозы удара

После того, как в Украине будут возобновлены гражданские перелеты, аэропорты будут самостоятельно решать, как им действовать во время воздушных тревог. Впрочем, эти решения должен будет утвердить соответствующий регулятор.

Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце. Он отметил: в дальнейшем эти полномочия могут быть расширены – однако только после соответствующего обращения самих предприятий.

"Каждое авиационное предприятие должно разработать свои подходы, регламенты, процедуры – в соответствии с существующими европейскими нормами и правилами, которые в Украине уже в большей степени имплементированы. И предложить их регулятору, который должен оценить, насколько они адекватны, насколько учитывают существующие риски, в том числе риски безопасности – и уже на основе этого давать или не давать разрешение на выполнение тех или иных операций", – объяснил эксперт.

Какие требования будут предъявлять к аэропортам

При этом он подчеркнул: речь идет о ряде безопастностных параметров, которые будут предъявляться к аэропортам. В частности:

может ли претендующий на открытие аэропорт обеспечить необходимое количество укрытий

подготовлен ли его персонал – т.е, знает ли он, как он действовать во время тревоги.

Почему аэропорты должны будут сами разрабатывать подходы к безопасности

В то же время, отметил Долинце, аэропорты должны будут сами разрабатывать подходы к безопасности в связи с внедрением Украиной европейских регламентов и стандартов самоуправления в авиационной отрасли. Которые, в отличии от действовавших ранее советских "не предусматривают сильного вмешательство государства в операционные процессы".

"Украина внедряет европейские регламенты и стандарты самоуправления в авиационной отрасли. Если раньше действовали преимущественно советские стандарты – где государство диктовало, какому аэропорту как действовать, – то европейские регламенты гораздо более гибкие. Они не предполагают столь сильного вмешательства государства", – объяснил он.

Какие аэропорты откроют первыми

В то же время, отметил Долинце, аэропорты Киева (Борисполь, Жуляны) и Львова являются главными претендентами на открытие для возобновления гражданских авиаперелетов в Украине. Впрочем, на кого именно падет выбор, зависит от их готовности и наличия обученного персонала, необходимых укрытий и пр.

"Это будет зависеть от того, насколько каждый аэропорт продемонстрирует свою готовность и подтвердит авиарегулятору, что у них есть обученный персонал, необходимые укрытия, что они подготовлены и могут правильно действовать. ... Это может сказать только соответствующий аудит", – объяснил Долинце.

В целом же, отметил он, пока главными претендентами на открытие являются аэропорты Киеве (Борисполь и Жуляны). А также Львова.

"По состоянию и готовности каждого отдельно взятого аэропорта можно будет говорить о возможности открытия или частичного открытия. И, разумеется, может это быть либо аэропорт Львова, либо другой аэропорт, либо аэропорты Киева", – резюмировал он.

Почему в Украине снова заговорили о возобновлении перелетов

Возобновлению разговоров о возможности возобновления гражданских перелетов в Украине предшествовало заявление министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков о том, что Украина начинает официальные переговоры об открытии пассажирских аэропортов. В частности:

переговоры будут вестись с авиационными регуляторами США и Европейского Союза (ЕС);

также украинская сторона консультируется с администрацией гражданской авиации Израиля, чтобы перенять опыт обеспечения безопасности полетов.

При этом говорить о каких-либо конкретных сроках возобновления пассажирского авиасообщения, по его словам, пока нельзя.

"Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского... Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы... Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры", – заявил Кубраков.

По его словам, на данный момент разрабатывается несколько планов возобновления пассажирских полетов, они касаются разного количества аэропортов. Основной план может быть выбран только после получения первых комментариев от авиационных регуляторов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, первые полеты гражданской авиации в воюющей стране могут совершить не пассажирские, а грузовые рейсы. Причина – в довольно сложной процедуре утверждения безопасности таких полетов. В ее ходе, в частности, Украина может получить целый ряд рекомендаций от партнеров о том, какие условия нужно обеспечить для авиаперевозчиков.

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