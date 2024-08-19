СМИ "подстрелили" акции оборонных компаний Германии новостью об Украине: что произошло

Заявление немецких СМИ о том, что власти готовы раны резко урезать военную помощь Украине, ударило по оборонным компаниям Германии. Пострадали такие гиганты немецкого оборонпрома как Rheinmetall, Hensoldt, BAE Systems и другие компании.

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Об этом сообщает Reuters. При этом представитель правительства Германии уже опроверг данные журналистов, заверив в том, что поддержка Украины Берлином будет длиться столько, сколько потребуется.

Тем не менее, 19 августа стоимость акций немецких оборонных компаний заметно упала. Главным аутсайдером стал производитель военной техники и боеприпасов Rheinmetall – акции компании упали на 5%, но позже на 1,4% поднялись. Также потеряли в стоимости такие производители:

производитель радаров для систем ПВО IRIS-T, Hensoldt – -4,2%;

– -4,2%; производитель танковых коробок передач Renk – -3%;

– -3%; BAE Systems – -3%;

– -3%; Saab Ab, Thales, Leonardo – 1-4%.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), ссылаясь на письмо министерства финансов ФРГ от 5 августа, сообщило, будто канцлер Олаф Шольц никаких больше не подпишет новые запросы на финансирование потребностей Украины. В 2024 году Германия уже выделила на военную помощь Украине около 8 млрд евро, а заложенные в бюджет 4 млрд евро на 2025 год уже перекрыты.

Для дальнейшей помощи Украине немецкое правительство хочет, вместо денег налогоплательщиков, использовать доходы от замороженных российских активов в координации со своими партнерами по "Группе семи" (G7). Впрочем, в Rheinmetall отказались комментировать бюджетные переговоры в Германии и заверили, что продолжат партнерство с Украиной.

В июле лидеры немецких социал-демократов, зеленых и либералов согласовали проект бюджета на 481 млрд евро, но соглашения по сокращению целевого показателя дефицита удалось достичь только 16 августа. Бюджетные переговоры проходили тяжело, поскольку возросшие расходы на борьбу с изменением климата, соцзащитой и инфраструктуру противоречили закрепленным в конституции ограничениями на новый госдолг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкий министр финансов Кристиан Линднер якобы попросил министра обороны Бориса Писториуса прекратить выплаты Украине. В письме Линднер написал, что "новые меры" следует принимать только при условии "обеспечения финансирования" в бюджетных планах на этот и последующие годы.

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