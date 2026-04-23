Ситуация на авторынке Украины неожиданно развернулась: почему ГБО стало нерентабельным

Ситуация на топливном рынке Украины свидетельствует о том, что, даже несмотря на рост цен на бензин, установка газобаллонного оборудования (ГБО) не поможет автомобилистам сэкономить средства. Причина очевидна – стоимость пропан-бутановой смеси ставит под сомнение рентабельность таких действий.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка (ИДА). Аналитики отмечают, что именно низкая стоимость сжиженного природного газа (СПГ) всегда была главным преимуществом этого вида топлива, но за последние полгода она стремительно выросла.

Как изменилась цена автогаза

Ноябрь 2025 – Январь 2026: 34-38 грн/л;

Март 2026: 43 грн/л.

Апрель 2026: 49 грн/л.

Такая тенденция сделала ГБО экономически нерентабельным даже после роста стоимости бензина А-95 до 74 грн/л. Надо учитывать, что расход газа на 15-20% выше бензина и затраты бензина на прогрев.

ГБО - последняя надежда украинцев

Статистика официальных регистраций ГБО в марте существенно выросла – с 631 шт. в феврале до 1060. "Данный всплеск можно трактовать как реакцию на подорожание бензина и дизеля, когда автовладельцы пытались "запрыгнуть в последний вагон" относительно дешевого газа", – считают аналитики.

Но в целом наблюдается нисходящий тренд. А при условии дальнейшего роста цен на автогаз выше 50 грн/л во втором квартале 2026 года рынок инсталляций может ждать коллапс.

Также отмечается, что средний возраст автомобилей, прошедших переоборудование в первом квартале 2026 года, – 16 лет. То есть ГБО остается инструментом поддержания жизнеспособности старого автопарка с высокими показателями потребления топлива, в частности:

Nissan Rogue;

Mitsubishi Outlander;

Jeep Cherokee/Compass;

Dodge Journey;

Skoda Octavia;

VW Passat/Golf;

Daewoo Lanos.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидают снижения цен на бензин из-за падения мировых котировок на нефть, о чем заявляют в правительстве и сами операторы рынка. В то же время, согласно фактическому мониторингу цен на АЗС, существенного удешевления пока нет – стоимость автомобильного топлива остается почти на прежнем уровне: дизель – выше 90 грн, бензин А-95 – выше 70 грн.

