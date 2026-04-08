Украинцам пообещали снижение цен на бензин: сколько стоит топливо на АЗС сейчас

В Украине ожидают снижения цен на бензин из-за падения мировых котировок на нефть, о чем заявляют в правительстве и сами операторы рынка. В то же время, согласно фактическому мониторингу цен на АЗС, существенного удешевления пока нет – стоимость автомобильного топлива остается почти на прежнем уровне: дизель – выше 90 грн, бензин А-95 – выше 70 грн.

Первой о возможном снижении цен заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с руководством "Нафтогаза". По ее словам, на мировых рынках зафиксировано снижение котировок на нефть и нефтепродукты, что непосредственно влияет на украинские цены. Соответственно, рынок должен отреагировать и внутри страны.

По ее словам, первые шаги уже сделаны: государственная сеть АЗС "Укрнафта" начала постепенно снижать цены. Если тенденция на мировых рынках сохранится, удешевление может стать более ощутимым. В правительстве также ожидают, что к этому процессу присоединятся и другие крупные сети, ведь цены должны формироваться в соответствии с рыночной ситуацией.

Параллельно ситуацию проверяет глава Антимонопольного комитета (АМКУ) Павел Кириленко. Он заявил, что еще 9 марта было открыто дело из-за резкого роста цен на топливо. По его словам, АМКУ уже собрал и проанализировал информацию относительно подорожания. В частности, проведены консультации с правительством и крупнейшими игроками рынка – в частности "Укрнафтой", ОККО, WOG и другими.

Сами операторы признают, что объемы продаж и прибыльность снизились, поэтому они заинтересованы в уменьшении цен. То есть пока нет однозначного ответа, был ли рост объективным или связанным с возможными согласованными действиями на рынке – расследование продолжается.

Несмотря на позитивные сигналы, цены на АЗС пока остаются относительно высокими. По оценкам экспертов, бензин в премиальных сетях может стоить около 70-73 грн за литр. На обычных АЗС – примерно 65-68 грн/л, адизель в пределах 80-90 грн за литр в зависимости от сети.

В то же время некоторые сети уже начали корректировать цены вниз, после кратковременного повышения они снизили их на 1-2 гривны. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии медиа отметил, что быстрого падения цен ожидать не стоит.

В ближайшие недели топливо может оставаться на текущем уровне, поскольку трейдеры реализуют запасы, закупленные ранее по более высоким ценам. В то же время в более длительной перспективе возможно более существенное удешевление, ведь бензин может подешеветь примерно на 15 грн за литр, а цена может опуститься до 60-65 грн/л в случае стабилизации мирового рынка.

Ключевой фактор – геополитика. По словам эксперта, динамика цен зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в частности от восстановления судоходства через Ормузский пролив и снижения напряженности в регионе. В частности, во власти отмечают, что с обеспечением горючего проблем нет. В марте Украина получила рекордные объемы поставок за последние пять лет, такая же тенденция ожидается в апреле.

Сколько стоит топливо на АЗС

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", имеющимся в распоряжении OBOZ.UA, сейчас крупные сети продают бензин по 66,85-77 грн/л. В частности, самые высокие цены выставили на заправках Brent Oil. А вот самые низкие цены, по данным аналитиков на АЗС WOG.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с момента начала государственной программы "Кэшбек на топливо" ею уже воспользовались 1,3 миллиона украинцев. В целом ею активно пользуются 4,4 миллиона человек.

