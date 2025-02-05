Штрафы увеличены в 100 раз: НБУ сможет жестче наказывать банкиров за ряд нарушений

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил наказание для банков за невыполнение ограничений в отношении компаний и людей, попавших под санкции. А именно: сразу в 100 раз поднял максимальный размер штрафа в этом случае – с 0,01% до 1% уставного капитала банка.

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Об этом говорится в постановлении НБУ № 9 от 1 февраля "Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния". Документ был официально опубликован 3 февраля, постановление вступило в силу на следующий день, 4 февраля.

"Штраф за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение решения (решений) Национального банка о применении мер воздействия, принятых по результатам надзора за соблюдением требований санкционного законодательства (кроме решений о наложении штрафа), налагается на банк в размере не более одного процента от суммы зарегистрированного уставного капитала банка", – указано в документе.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2024 года наибольший уставный капитал в Украине имел государственный ПриватБанк – в размере 206 млрд грн, поэтому в его случае размер штрафа может достигать 2,06 млрд грн. Самый маленький "уставник" имеют 6 банков в размере 200 млн грн, и в этом случае потенциальный штраф будет составлять 2 млн грн.

Национальный банк неоднократно упрекал подопечных занесвоевременное или неполное исполнение ограничений в отношении подсанкционных лиц. Напомним, что банки должны отказывать в обслуживании и принудительно закрывать счета бизнеса и гражданам, попадающим в санкционные списки.

Но финансисты жалуются, что не всегда успевают своевременно реагировать на обновление этого перечня и принимать соответствующие меры. В то же время НБУ требует сверяться с ним едва ли не каждый час.

Одно из последних разъяснений по этому поводу регулятор давал 9 декабря 2024 года (№ 11-0009/92334), когда требовал проводить мгновенные денежные переводы за 10 секунд и успевать за это время проверять человека на попадание в санкционный список, обновляемый Госфинмониторингом. Он называется "Актуальный перечень лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции" и на момент написания материала имеет последнее обновление с 15:00 23 декабря 2024 года.

Вероятно, что 100-кратное увеличение штрафования имеет целью улучшить выполнение банками соответствующих ограничений и запретов.

В то же время, это не единственное усиление. Также постановлением № 9 Национальный банк расширил применение к банкам максимального штрафа за нарушение правил финансового мониторинга в 135,15 млн грн, который может приводить к закрытию финучреждения (когда будет "съедать" большую часть его капитала). До сих пор регулятор мог его выписывать только за "финмон" и рисковую деятельность, но с 4 февраля позволил себе это делать еще и в случаях, когда банк не выполняет (не должным образом выполняет) его руководства после "финмоновских" проверок и выдвижения требований.

Поэтому можно не сомневаться, что банки будут более тщательно изучать наставления НБУ и еще более жестко будут применять правила финансового мониторинга к клиентам.

Также регулятор включил в свое 9-е постановление о штрафах пункт о надлежащем оборудовании отделений для "обеспечения доступности финансовых и сопроводительных услуг для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения". Так что он сможет выписывать банкам различные штрафы за отсутствие оборудования (пандусы, таблички шрифтом Брайля и т.п.) или персонала для обслуживания людей с инвалидностью или представителей маломобильных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ ввел жесткие правила для клиентов своего онлайн-магазина монет. Таким образом регулятор хочет избавиться от аккаунтов-клонов, используемых для махинаций.

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