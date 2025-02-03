НБУ ужесточил правила покупки памятных монет: новые ограничения уже введены

С сегодняшнего дня, 3 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила для клиентов своего официального онлайн-магазина по продаже нумизматической продукции. Пользователям теперь придется пройти идентификацию и верификацию личности. Таким образом регулятор хочет избавиться от аккаунтов-клонов, которые используются для махинаций.

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О новых правилах говорится в уведомлении Нацбанка. Отмечается, что верификация аккаунтов проводится с использованием системы BankID. "Такой шаг повысит прозрачность и эффективность продаж памятных монет и банкнот", – уверены в НБУ.

Магазин монет НБУ: кто и как должен пройти верификацию

Новые правила касаются как новых клиентов, так и уже зарегистрированных пользователей. В Нацбанке объясняют:

Зарегистрированные пользователи, уже имеющие аккаунт в интернет-магазине, получат сообщение на электронную почту , указанную при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.

, указанную при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации. Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 3 февраля 2025 года, будут проходить идентификацию и верификацию личности сразу при регистрации.

Для верификации через BankID нужно будет совершить такие шаги:

нажать на отметку с логотипом BankID НБУ, отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;

после перенаправления на страницу Системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;

пройти многофакторную аутентификацию на стороне избранного банка;

предоставить банку согласие на передачу персональных данных.

После прохождения процедуры верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете. Следует учитывать, что верификация уже зарегистрированных аккаунтов будет осуществляться поэтапно.

При этом старые пользователи после получения уведомления на электронную почту не смогут пользоваться услугами онлайн-магазина НБУ, пока не пройдут верификацию. После прохождения идентификации каждый вход в аккаунт на сайте будет происходить по электронной почте и паролю уже без повторного подтверждения через BankID.

"В случае обнаружения дублирования учетных данных пользователя дублируемый аккаунт будет блокироваться автоматически", – предупредили в Нацбанке. Там отметили, что после введения новых правил больше клиентов смогут приобрести нумизматическую продукцию НБУ, имеющую ограниченные тиражи.

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