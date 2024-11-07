В Украине готовят новые правила денежных переводов: что изменится для банков и их клиентов

В Украине ужесточаются требования к индустрии карточных банковских платежей. В частности, вводится понятие "мгновенных переводов", которые должны осуществляться не более, чем за 10 секунд. Изменения являются одним из требований Международного валютного фонда (МВФ), а также должны приблизить Украину к интеграции в платежный рынок Евросоюза.

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Соответствующие нормы вводит Национальный банк Украины (НБУ) после принятия законопроекта № 11043 о корректировке работы рынков финуслуг (документ уже подписал президент Владимир Зеленский). Ключевым разработчиком законодательных изменений стал сам НБУ, пишет "Минфин". Но официальными инициаторами заявлена группа нардепов от "Слуги народа" и "Відновлення України", в частности: Ольга Василевская-Смаглюк, Виктория Кинзбурская, Александр Лукашев и Александр Сова.

Под понятие "мгновенных платежей" подпадают денежные переводы, соответствующие критерию именно по скорости их проведения (10 секунд). Нацбанк квалифицирует такие операции как "кредитовый мгновенный перевод", т.е. тот, который инициируется отправителем. В число таких переводов не входят, к примеру, оплаты подписок на стриминговые сервисы.

Согласно обновленному законодательству, мгновенным будет считаться платеж, который полностью проведен за 10 секунд в любое время суток и в любой день недели. В понятие "полного проведения" включаются:

все проверки (в частности, финансовый мониторинг);

фактический перевод со счета инициатора;

зачисление средств получателю;

бесплатное информирование получателя в SMS или через push-уведомления.

При этом использовать словосочетание "мгновенные платежи" в рекламе смогут только те, кто выполняет указанные условия. В случае, если все этапы операции будут совершаться более, чем за 10 секунд, такое утверждение в рекламе будет считаться дезинформацией и наказываться штрафами или даже лишением лицензии.

На данный момент в Украине не поводятся переводы на 10 секунд. Их внедрение в Украине Национальный банк планирует провести до конца первого квартала 2025 года.

Однако неофициально в украинских банках подтвердили тестирование регулятором таких платежей, а также рассказали о возникающих проблемах в процессе. В частности, по данным "Минфина", сложности фиксировались во время проверок в конце сентября 2024 года. В результате НБУ разослал в банковской системе письмо "О недостатках реализации мгновенного перевода участниками СЭП", в котором подчеркивал "неурядицы во время обмена информацией между Центром обработки СЭП, банком-агентом получателя", а также слабой заинтересованностью банков в проекте (7 участников СЭП вообще не участвовали в тестировании).

Финансисты объясняют, что внедрение настоящих "мгновенных платежей" – одно из обязательств Украины по вступлению в Европейский Союз. "Мгновенные кредитные переводы – общеевропейская тенденция. В феврале этого года Совет Европы принял регулирование, обязывающее банки ввести стандарт мгновенных платежей по реквизитам IBAN. Как и в Украине, речь идет о переводах через 10 секунд. И, кстати, уже есть первые успешные запуски. К примеру, в августе 2024 года Национальный банк Швейцарии отчитывался об успешном запуске системы. Согласно обнародованному релизу, на тот момент к ней были подключены 60 банков, охватывавших 95% транзакций в стране", – рассказали в пресс-службе Unex Bank.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ввели ограничение на денежные переводы P2P в виде лимита в 150 тыс. грн в месяц. Он начал действовать с 1 октября 2024 года. Предполагается, что оно будет временным – лимит пока ввели всего на 6 месяцев, т.е. до 1 апреля 2025-го.

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