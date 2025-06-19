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Спецразрешение за 30 тыс. грн: фирма из орбиты Шапрана пытается за бесценок получить ценный актив

Глеб Иванов
Рынки и компании
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Сергей Шапран

Фирма "Річпромвидобування" пытается получить ценный актив – спецразрешение на добычу гранита – по очень низкой цене в 30 тыс. грн. Реальная стоимость такого спецразрешения может составлять по разным оценкам от 3,7 млн до 12,8 млн грн. Компанию связывают с броварским экс-депутаом и бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов, которые во время войны фактически завладели подсанкционным "Юниграном" Игоря Наумца.

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Соответствующее дело рассматривается в Хозяйственном суде Киева, пишет "СтопКор". Отмечается , что там 19 июня под председательством судьи Светланы Чебыкиной состоялось заседание по делу №910/12813/24. В нем истец требует признать недействительным договор купли-продажи спецразрешения № 5510 от 10.04.2012, заключенный при подозрительных обстоятельствах.

Заседание Хозсуда Киева под председательством судьи Светланы Чебыкиной 19 июня 2025 года

Согласно материалам уголовного производства, бывший директор ООО "Цегла Вашого Дому" Ушатенко П.П., уже будучи уволенным и не имея полномочий, 8 сентября 2024 года незаконно использовал печать предприятия и заключил договор с ООО "Річпромвидобування". Спецразрешение было продано за символическую сумму – 30 тыс. грн, указывают журналисты.

В то же время ГНПП "Геоинформ Украины" оценивает этот актив его в 3,7 млн грн – по официальной методике Кабмина. И это лишь начальная цена для аукциона, а не рыночная стоимость.

Независимая оценка ООО "УСК-Консалтинг" показала еще более впечатляющие цифры – рыночная стоимость спецразрешения по состоянию на июль 2024 года составляет 12,8 млн грн. Таким образом, актив продали с разницей в цене в сотни раз.

"Во время судебного заседания адвокат приводил начальную оценку спецразрешения в 3 миллиона гривен, подчеркивая абсурдность цены в 30 тыс. Однако судья, похоже, не видит проблемы в такой "скидке"... Адвокат истца заявил ходатайство об отложении рассмотрения в связи с открытием и внесением в ЕРДР уголовного производства, где ООО "Цегла Вашого Дому" признано потерпевшим. Однако судья Чебыкина отказала в удовлетворении ходатайства, мотивируя это тем, что "сейчас идет рассмотрение дела по существу", – отмечается в материале.

Официально связь "Річпромвидобування" с Шапраном не раскрывается. Однако издание указывает, что бывшей руководительницей предприятия является Людмила Костыра. Она же – действующая директор ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД", которое не раз фигурировало в скандалах, связанных с Шапраном.

Людмила Костыра была директором Річпромвидобування
Людмила Костыра является директором Будиндустрия-Сервис ЛТД

По данным медиа, компании, приближенные к Шапрану и Осипову, ранее уже пытались получить спецразрешения на добычу ископаемых. В частности, речь шла об активах подсанкционной группы "Юнигран" стоимостью около 1 млрд грн. Тогда передачу удалось предотвратить. "Нынешняя ситуация имеет признаки знакомого сценария: использование "слабых звеньев" в руководстве предприятий для отчуждения ценных активов за символические суммы", – резюмируют расследователи.

Они также напоминают, что спецразрешения на пользование недрами стали предметом гражданско-правовых отношений только в 2023 году после внесения изменений в Кодекс о недрах. До этого их вообще нельзя было отчуждать.

"Из-за новизны таких операций отсутствуют методики проведения товароведческой экспертизы оценки спецразрешений. КНИСЭ, ГНДКЦ, ИСТЭ и Институт им. Бокариуса – все экспертные учреждения указывают на отсутствие соответствующих методик. Поэтому рекомендуют проводить оценку рыночной стоимости с последующей экономической экспертизой для определения убытков", – говорится в материале.

Скандал с "Юниграном": как активы на 1 млрд грн выводили из-под санкций

В 2024 году украинским СМИ стало известно, как именно активы подсанкционного "Юниграна" стоимостью не менее миллиарда гривен не были национализированы, а оказались в частной собственности. Об этом сообщалось в громком расследовании проекта "Схемы".

Деятельность группы "Юнигран" бизнесмена Игоря Наумца попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Госбюро расследований в сопровождении СБУ при процессуальном руководстве ОГП возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Наумца, у которого, вероятно есть гражданство РФ, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, которая, по словам украинских властей, является косвенным владельцем "Юниграна". Также санкции затронули три кипрские компании, связанные с "Юниграном". Из-за этих санкций Наумец, Калпа и кипрские компании потеряли право использовать свои активы в Украине и распоряжаться ими.

Этим и решили воспользоваться украинские делки. Уже в 2024 году контроль над активами "Юниграна" получил Шапран – вероятно, чтобы стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Для передачи подсанкционных активов Шапрану вместо их национализации, по данным расследователей, была использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран" – ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Логистик" и ООО "Юни Люкс". Также Шапран и Осипов, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром", которая пыталась переоформить на себя "юниграновские" спецразрешения на добычу ископаемых.

Только в течение 2024 года компании, через которые Шапран завладел структурами "Юниграна", заработали более 500 млн грн. Впрочем, в мае 2025 года Министерство юстиции Украины отменило незаконную продажу активов "Юниграна".

Кроме того, еще в конце 2024-го были наложены повторные аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс" ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Коростенская добывающая компания", ООО "Малинская добывающая компания". То есть именно тех ООО, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД".

Хозяйственный суд Киева, в свою очередь, двумя решениями признал недействительными договоры купли-продажи прав на пользование недрами, предоставленных спецразрешениями на пользование недрами ЧАО "Пинязевицкий карьер" и ООО "Малинская добывающая компания". Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако журналисты уже заподозрили, что агентство может закрывать глаза на хищения подсанкционного имущества.

Сергей Шапран, по данным медиа, является владельцем более 20 компаний, занимающихся разными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, бизнесмен занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За майбутнє". Деловым партнером Шапрана является Владимир Осипов – одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Шапран и Осипов, вероятно, готовятся к тому, что правоохранители объявят им о подозрении. Об этом свидетельствуют попытки дельцов продать свои еще не арестованные активы, а также нежелание Национальной полиции выпускать Шапрана и его адвоката за границу.

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