Спецразрешение за 30 тыс. грн: фирма из орбиты Шапрана пытается за бесценок получить ценный актив

Фирма "Річпромвидобування" пытается получить ценный актив – спецразрешение на добычу гранита – по очень низкой цене в 30 тыс. грн. Реальная стоимость такого спецразрешения может составлять по разным оценкам от 3,7 млн до 12,8 млн грн. Компанию связывают с броварским экс-депутаом и бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов, которые во время войны фактически завладели подсанкционным "Юниграном" Игоря Наумца.

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Соответствующее дело рассматривается в Хозяйственном суде Киева, пишет "СтопКор". Отмечается , что там 19 июня под председательством судьи Светланы Чебыкиной состоялось заседание по делу №910/12813/24. В нем истец требует признать недействительным договор купли-продажи спецразрешения № 5510 от 10.04.2012, заключенный при подозрительных обстоятельствах.

Согласно материалам уголовного производства, бывший директор ООО "Цегла Вашого Дому" Ушатенко П.П., уже будучи уволенным и не имея полномочий, 8 сентября 2024 года незаконно использовал печать предприятия и заключил договор с ООО "Річпромвидобування". Спецразрешение было продано за символическую сумму – 30 тыс. грн, указывают журналисты.

В то же время ГНПП "Геоинформ Украины" оценивает этот актив его в 3,7 млн грн – по официальной методике Кабмина. И это лишь начальная цена для аукциона, а не рыночная стоимость.

Независимая оценка ООО "УСК-Консалтинг" показала еще более впечатляющие цифры – рыночная стоимость спецразрешения по состоянию на июль 2024 года составляет 12,8 млн грн. Таким образом, актив продали с разницей в цене в сотни раз.

"Во время судебного заседания адвокат приводил начальную оценку спецразрешения в 3 миллиона гривен, подчеркивая абсурдность цены в 30 тыс. Однако судья, похоже, не видит проблемы в такой "скидке"... Адвокат истца заявил ходатайство об отложении рассмотрения в связи с открытием и внесением в ЕРДР уголовного производства, где ООО "Цегла Вашого Дому" признано потерпевшим. Однако судья Чебыкина отказала в удовлетворении ходатайства, мотивируя это тем, что "сейчас идет рассмотрение дела по существу", – отмечается в материале.

Официально связь "Річпромвидобування" с Шапраном не раскрывается. Однако издание указывает, что бывшей руководительницей предприятия является Людмила Костыра. Она же – действующая директор ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД", которое не раз фигурировало в скандалах, связанных с Шапраном.

По данным медиа, компании, приближенные к Шапрану и Осипову, ранее уже пытались получить спецразрешения на добычу ископаемых. В частности, речь шла об активах подсанкционной группы "Юнигран" стоимостью около 1 млрд грн. Тогда передачу удалось предотвратить. "Нынешняя ситуация имеет признаки знакомого сценария: использование "слабых звеньев" в руководстве предприятий для отчуждения ценных активов за символические суммы", – резюмируют расследователи.

Они также напоминают, что спецразрешения на пользование недрами стали предметом гражданско-правовых отношений только в 2023 году после внесения изменений в Кодекс о недрах. До этого их вообще нельзя было отчуждать.

"Из-за новизны таких операций отсутствуют методики проведения товароведческой экспертизы оценки спецразрешений. КНИСЭ, ГНДКЦ, ИСТЭ и Институт им. Бокариуса – все экспертные учреждения указывают на отсутствие соответствующих методик. Поэтому рекомендуют проводить оценку рыночной стоимости с последующей экономической экспертизой для определения убытков", – говорится в материале.

Скандал с "Юниграном": как активы на 1 млрд грн выводили из-под санкций

В 2024 году украинским СМИ стало известно, как именно активы подсанкционного "Юниграна" стоимостью не менее миллиарда гривен не были национализированы, а оказались в частной собственности. Об этом сообщалось в громком расследовании проекта "Схемы".

Деятельность группы "Юнигран" бизнесмена Игоря Наумца попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Госбюро расследований в сопровождении СБУ при процессуальном руководстве ОГП возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Наумца, у которого, вероятно есть гражданство РФ, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, которая, по словам украинских властей, является косвенным владельцем "Юниграна". Также санкции затронули три кипрские компании, связанные с "Юниграном". Из-за этих санкций Наумец, Калпа и кипрские компании потеряли право использовать свои активы в Украине и распоряжаться ими.

Этим и решили воспользоваться украинские делки. Уже в 2024 году контроль над активами "Юниграна" получил Шапран – вероятно, чтобы стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Для передачи подсанкционных активов Шапрану вместо их национализации, по данным расследователей, была использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран" – ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Логистик" и ООО "Юни Люкс". Также Шапран и Осипов, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром", которая пыталась переоформить на себя "юниграновские" спецразрешения на добычу ископаемых.

Только в течение 2024 года компании, через которые Шапран завладел структурами "Юниграна", заработали более 500 млн грн. Впрочем, в мае 2025 года Министерство юстиции Украины отменило незаконную продажу активов "Юниграна".

Кроме того, еще в конце 2024-го были наложены повторные аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс" ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Коростенская добывающая компания", ООО "Малинская добывающая компания". То есть именно тех ООО, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД".

Хозяйственный суд Киева, в свою очередь, двумя решениями признал недействительными договоры купли-продажи прав на пользование недрами, предоставленных спецразрешениями на пользование недрами ЧАО "Пинязевицкий карьер" и ООО "Малинская добывающая компания". Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако журналисты уже заподозрили, что агентство может закрывать глаза на хищения подсанкционного имущества.

Сергей Шапран, по данным медиа, является владельцем более 20 компаний, занимающихся разными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, бизнесмен занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За майбутнє". Деловым партнером Шапрана является Владимир Осипов – одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Шапран и Осипов, вероятно, готовятся к тому, что правоохранители объявят им о подозрении. Об этом свидетельствуют попытки дельцов продать свои еще не арестованные активы, а также нежелание Национальной полиции выпускать Шапрана и его адвоката за границу.

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