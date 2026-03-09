Сервисы Ощадбанка внезапно прекратили работать: что произошло

Все электронные сервисы государственного Ощадбанка временно прекратили работать. Причиной стало подозрение на DDoS-атаку

Об этом сообщили в финучреждении. В банке прогнозируют, что услуги должны быть восстановлены в течение часа – то есть до 13:00.

"Ощадбанк сообщает о временной остановке электронных сервисов. Сегодня, 09 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадного банка из-за подозрения в осуществлении DDoS- атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены. Продолжается техническая проверка всех систем", – отметили в Ощадбанке.

Ощадбанк продлил действие карт

Ранее Ощадбанк продлил действие платежных карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. В связи с военным положением для удобства клиентов срок действия карт до 30 июня 2026 года.

Автоматическое продление не произойдет для таких платежных карт:

срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым в течение сентября 2025 – октября 2025 года (включительно) было осуществлено хотя бы одну операцию с использованием карты (в т.ч. неуспешную) в кассе, АТМ, ИПТ, ТСП любого украинского банка;

срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым остаток средств равен нулю, и не было ни одной операции за последние 6 месяцев (события происходят одновременно).

Клиентам, новые карты которых уже перевыпустили, советуют обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время.