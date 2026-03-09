Клиентам крупного госбанка стоит прийти в отделение для получения "новых" карт: кого касается

Государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. В то же время, тем, кто уже перевыпустил свою карту, стоит обратиться в банк – за ее получением.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: продление состоится в автоматическом режиме.

"В связи с военным положением Сбербанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 30 июня 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, для некоторых карт эта опция не сработает. Так, исключения составят карты:

Срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года, а также по которым в течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Карту ПриватБанка советуют заменить 6 категориям украинцев

В то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и таким образом продлить ее использование. При этом рекомендуется поменять карту сразу 6 категориям украинцев:

Тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом.

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Там, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Если на карте есть физические повреждения, которые затрудняют пользование.

Тем, у кого изменились ваши личные данные.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, клииенты ПриватБанка получили возможность оформлять eSIM мобильных операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell в приложении Приват 24. Для этого прежде всего следует убедится, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию.

