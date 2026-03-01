Украинцы не могут перевести деньги и оплатить счета: в Monobank произошел массовый сбой

В Monobank произошел массовый технический сбой, о котором пользователи начали жаловаться еще со вчерашнего дня (28 февраля), а официальное сообщение появилось уже сегодня в приложении. Временно не работают переводы, платежи и отдельные финансовые сервисы, однако в банке уверяют, что проблему скоро устранят.

Проблемы с проведением базовых финансовых операций начали фиксировать еще с вечера предыдущего дня, клиенты активно жаловались в соцсетях и мессенджерах на невозможность перевести средства, оплатить счета или воспользоваться отдельными сервисами. В то же время официальное сообщение о сбое появилось уже сегодня (1 марта) непосредственно в приложении банка.

По информации пользователей, временно стали недоступными переводы с карты на карту (P2P), платежи по реквизитам, а также пополнение мобильной связи. Кроме этого, часть клиентов сообщала о проблемах с выплатами из "банок" и работой сервиса "кредит до завтра". Из-за этого многие операции фактически были заблокированы, что вызвало волну недовольства среди клиентов.

В компании подтвердили наличие технических трудностей и отметили, что сбой носит временный характер. Представители банка отметили, что проблема касается именно отдельных сервисов, а не всей инфраструктуры в целом. Специалисты Monobank сразу взялись за устранение неполадок и заверили, что работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу приложения.

В официальном сообщении банка говорится, что сейчас "глючат переводы с карты на карту, выплаты из банков и сервис краткосрочного кредитования", однако команда уже проводит необходимые технические работы. Клиентам принесли извинения за неудобства и пообещали, что все сервисы заработают в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Monobank в тестовом режиме запустил валютную "Банку", которая позволяет инвестировать от 1100 долларов или евро под 3,7% и 2,8% годовых соответственно с возможностью мгновенного вывода средств. Сервис работает через инвестиции в валютные ОВГЗ и пока доступен для первых 5000 клиентов.

