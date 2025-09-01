Седи подозреваемых – экс-мэр и чиновники: на Сумщине вскрыли коррупцию на 36 млн грн

На Сумщине прошел второй этап разоблачения противоправных схем, по которым чиновники и предприниматели наносили ущерб громадам. 1 сентября 2025 года правоохранители объявили подозрения семи лицам, которые, по данным следствия, нанесли государству почти 36 млн грн убытков.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. В списке подозреваемых:

бывший Сумской городской голова;

бывший директор Департамента инфраструктуры Сум;

должностные лица государственных, коммунальных учреждений;

субъекты хозяйствования.

Отмечается, что в августе во время первого этапа разоблачения 18 человек получили подозрения. Тогда речь шла об убытках на 19,4 млн грн.

Кто и за что получил подозрения

Бывший мэр Сум подозревается в служебной халатности, которая привела к потере почти 1,8 млн грн из-за неполучения арендной платы имуществом, которое было куплено за средства инвестпрограммы.

подозревается в служебной халатности, которая привела к потере почти из-за неполучения арендной платы имуществом, которое было куплено за средства инвестпрограммы. Бывший директор Департамента инфраструктуры Сум обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей при подписании соглашений на поставку электроэнергии, что нанесло ущерб на 5,2 млн грн.

Директор частного предприятия подозревается в завладении почти 25 млн грн бюджетных средств при строительстве полигона для твердых бытовых отходов.

подозревается в завладении почти бюджетных средств при строительстве полигона для твердых бытовых отходов. Директор коммунального предприятия обвиняется в незаконной добыче песка на сумму 2,2 млн грн.

Директор ООО (подрядчик) подозревается в завладении 833 тыс. грн во время капитального ремонта учебного заведения.

подозревается в завладении во время капитального ремонта учебного заведения. Главный инженер акционерного общества подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к загрязнению земельных ресурсов и убыткам на 706 тыс. грн.

Инженер по технадзору обвиняется в халатности при ремонте моста, что привело к завышению цен на 231 тыс. грн.

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения. Также обвинение будет просить суд об отстранении фигурантов от их должностей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Киевщине разоблачили коррупционные схемы почти на 470 млн грн. Hечь идет о преступлениях, связанных с хищением бюджета, махинациями с землей – более 20 га, незаконной добычей полезных ископаемых и вырубкой деревьев.

