Седи подозреваемых – экс-мэр и чиновники: на Сумщине вскрыли коррупцию на 36 млн грн

Вручение подозрения на Сумщине

На Сумщине прошел второй этап разоблачения противоправных схем, по которым чиновники и предприниматели наносили ущерб громадам. 1 сентября 2025 года правоохранители объявили подозрения семи лицам, которые, по данным следствия, нанесли государству почти 36 млн грн убытков.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. В списке подозреваемых:

  • бывший Сумской городской голова;
  • бывший директор Департамента инфраструктуры Сум;
  • должностные лица государственных, коммунальных учреждений;
  • субъекты хозяйствования.
Вручение подозрения прокурорами Сумской области

Отмечается, что в августе во время первого этапа разоблачения 18 человек получили подозрения. Тогда речь шла об убытках на 19,4 млн грн. 

Кто и за что получил подозрения

  • Бывший мэр Сум подозревается в служебной халатности, которая привела к потере почти 1,8 млн грн из-за неполучения арендной платы имуществом, которое было куплено за средства инвестпрограммы.
  • Бывший директор Департамента инфраструктуры Сум обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей при подписании соглашений на поставку электроэнергии, что нанесло ущерб на 5,2 млн грн.
Процессуальные действия на Сумщине
  • Директор частного предприятия подозревается в завладении почти 25 млн грн бюджетных средств при строительстве полигона для твердых бытовых отходов.
  • Директор коммунального предприятия обвиняется в незаконной добыче песка на сумму 2,2 млн грн.
Как вручали подозрения в Сумской области
  • Директор ООО (подрядчик) подозревается в завладении 833 тыс. грн во время капитального ремонта учебного заведения.
  • Главный инженер акционерного общества подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к загрязнению земельных ресурсов и убыткам на 706 тыс. грн.
Оглашение подозрения на Сумщине в сотрудничестве с СБУ
  • Инженер по технадзору обвиняется в халатности при ремонте моста, что привело к завышению цен на 231 тыс. грн.

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения. Также обвинение будет просить суд об отстранении фигурантов от их должностей.

Работа прокуратуры в Сумской области

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Киевщине разоблачили коррупционные схемы почти на 470 млн грн. Hечь идет о преступлениях, связанных с хищением бюджета, махинациями с землей – более 20 га, незаконной добычей полезных ископаемых и вырубкой деревьев.

