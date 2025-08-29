Крали деньги, землю и выплаты: на Киевщине разоблачили коррупционные схемы почти на 470 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили новый ряд коррупционных злоупотреблений, которые нанесли государству ущерб на 468 млн грн. В результате в целом было объявлено о 42 подозрениях.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Речь идет о преступлениях, связанных с хищением бюджета, махинациями с землей более 20 га, незаконной добычей полезных ископаемых и вырубкой деревьев.

Среди фигурантов оказались депутаты, бывшие местные головы, госрегистраторы, руководители коммунальных и государственных предприятий, служащие ГП "Леса Украины". У них обнаружили 176 тыс. грн неправомерной выгоды.

"На этот раз представители местной власти отличились хищением средств, которые должны были идти на укрытие в школах и садиках, закупку питания для детей, незаконной передачей десятков гектаров коммунальной земли, выплатой многомиллионной компенсации за "разрушенное жилье", которое оказалось не разрушенным и даже не жильем", – отметил генпрокурор.

В Офисе генерального прокурора раскрыли подробности разоблаченных коррупционных схем. Действия подозреваемых квалифицированы по статьям 28, 191, 197-1, 240, 246, 358, 362, 364, 366, 368, 369, 369-2 УК Украины. Сейчас подготовлено ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Злоупотребление властью и служебным положением

Одному из руководителей ГСП "ЧАЭС", который безосновательно начислял премии себе и другим работникам, что нанесло ущерб в 5,2 млн грн.

Начальнику одного из управлений исполнительного комитета Броварского городского совета и директору частной компании. Подозреваются в злоупотреблении служебным положением и подделке отчетов о стоимости земельных участков при их продаже. Убытки – 1,5 млн грн.

Директору государственного предприятия института НААН в злоупотреблении служебным положением для отчуждения служебной квартиры. Убытки на сумму более 1 млн грн.

Директору, главному бухгалтеру, заведующему инсультным отделением и медицинскому директору одной из Обуховских больниц. В ежемесячных отчетах отмечали данные о предоставлении услуг по программе финансирования от НСЗУ, которые в реальности не предоставлялись. Убытки государственному бюджету на более 6,2 млн грн.

Заместителю начальника Гостомельской поселковой военной администрации, начальнику отдела и экс-начальнику отдела Гостомельской СВА, члену комиссии по фактам злоупотребления служебным положением при выделении компенсации за уничтоженное в результате боевых действий жилье, а эксперту – за содействие в этом преступлении. Объект, по которому согласовали выплату компенсации, не только не был разрушен, но и не подпадал под действие программы по компенсации, поскольку является нежилым. Сумма убытков – более 7,8 млн грн.

Главному бухгалтеру государственного учреждения. Злоупотребление служебным положением при закупках повлекло убытки в сумме более 2,2 млн грн.

Главному врачу (на момент преступления – заместитель главного врача) государственного учреждения. Злоупотребление при закупках: победителем тендера на поставку фармацевтической продукции определял "нужную" компанию, которая поставляла товар по завышенным ценам. Убытки на более чем 1,2 млн грн.

Государственному кадастровому регистратору ГУ Госгеокадастр в Киевской области. Злоупотребляя служебным положением, внес неправомерные изменения в поземельных книг относительно координат границ земельных участков, чем нанес ущерб в сумме более 1,1 млн грн.

Бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Киевской области, который злоупотребляя служебным положением, внес ложные сведения в акты выполненных работ по строительству пожарного депо, что привело к растрате бюджетных средств в сумме более 3,6 млн грн.

Растрата бюджетных средств на несуществующие укрытия и махинации с питанием в школах

Директора лицея Белоцерковского городского совета, который подозревается в подписании актов принятия укрытия гражданской защиты ненадлежащего качества, что привело к убыткам на более 5,1 млн грн.

Депутата Белоцерковского городского совета, который одновременно является директором коммунального лицея-гимназии. Принял укрытие гражданской защиты ненадлежащего качества. Сумма убытков – более 5 млн грн.

Главного специалиста Управления образования и науки Белоцерковского городского совета, уполномоченного за осуществление закупок. Злоупотребление служебным положением при закупке укрытия. Нанесенный городскому совету ущерб – 4 млн грн.

Руководителя подрядной организации, который получил подозрение в незаконном обогащении за счет бюджетных средств, выделенных для обустройства укрытия в детском саду. Убытки – почти полмиллиона грн.

Депутата Белоцерковского городского совета, он же начальник Управления образования этого же совета, и поставщика. Подозреваются в растрате 2 млн грн местного бюджета при закупке продуктов питания для учебных заведений. Чиновник с поставщиком организовали схему, благодаря которой поставили не те продукты, которые предусматривались договором.

Секретаря Гатненского сельского совета Фастовского района. Получил подозрение за пособничество в покушении на завладение 800 тыс. грн при заключении договора на поставку оборудования для пищеблока лицея по завышенной цене.

Директора жилищно-коммунального производственного предприятия Маловильшанского сельского совета Белоцерковского района, директора подрядной компании и инженера по техническому надзору. Подозреваются в растрате бюджетных средств при закупке стройматериалов для строительства сетей водоснабжения по завышенным ценам. Убытки – 2,2 млн грн.

Махинации с имуществом, землей и причинение вреда окружающей среде

Бывший Дударковский сельский голова. Получил подозрение за бесплатную передачу коммунальных земель в частную собственность, чем нанес ущерб в сумме 907 тыс. грн.

Государственный регистратор. Подозревается во внесении недостоверных сведений в реестр прав на недвижимое имущество, в результате чего земли рекреационного назначения были неправомерно изъяты из коммунальной собственности. Убытки – более 20,7 млн грн.

Физическое лицо получило подозрение по факту завладения земельным участком обманным путем с использованием поддельного государственного акта. Убытки – 186 млн грн.

Председатель общественной организации, который на момент совершения преступления был депутатом Великодимерского поселкового совета. Под видом строительства пожарного водоема на земельных участках 4,88 га на территории села Залесье организовал незаконную добычу супеси в объеме 41,573 тыс. куб.м без разрешений. Убытки – 66,5 млн грн.

Директор предприятия. Получил подозрение за самовольное занятие земельного участка 13,5 га в охранных зонах заповедника. Нанесенный ущерб – более 13 млн грн.

Директор компании. Подозревается в незаконной порубке деревьев на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Убытки – 77,5 млн грн.

Три человека подозреваются в подделке официальных документов и дальнейшем их использовании для завладения участком в 7,276 га земель водного фонда коммунальной собственности. Убытки Украинскому городскому совету – 50,4 млн грн.

Инженер лесхоза филиала "Дымерское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины". Своей служебной халатностью привел к незаконной вырубке 137 сосен. Убытки – 1,12 млн грн.

Инспектор по охране природно-заповедного фонда НПП "Белоозерский". Допустил незаконную вырубку дубов в парке. Убытки – 4,023 млн грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли закон, который ограничивает доступ к данным о недвижимости и кадастровых номерах земельных участков юридических лиц. Такое решение объясняют соображениями безопасности, но оно может существенно усложнить разоблачение коррупционных схем.

