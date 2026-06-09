Саудовская Аравия заинтересовалась российскими недрами: готовится новое соглашение о редкоземельных металлах

Саудовская Аравия заявила о готовности сотрудничать с Россией в сфере редкоземельных металлов, несмотря на международную изоляцию Москвы из-за ее войны против Украины и санкционного давления Запада. Речь идет о возможных совместных проектах по добыче и переработке стратегического сырья, которые могут помочь России привлекать новые экономические возможности и партнеров.

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О готовности к сотрудничеству сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф, пишут росСМИ. По его словам, стороны могут искать совместные экономические проекты, связанные не только с добычей полезных ископаемых, но и с развитием технологий их переработки.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, ограничением доступа к технологиям и сокращением сотрудничества со многими западными компаниями. В этих условиях Кремль активно пытается расширять экономические связи со странами Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга.

Именно поэтому любые сигналы о возможном сотрудничестве с крупными региональными игроками, такими как Саудовская Аравия, имеют особое значение для российских властей. Речь идет не только об инвестициях, но и о доступе к новым рынкам и технологическим решениям.

Главные истории дня

В мире стремительно растет спрос на редкоземельные металлы. Они необходимы для производства аккумуляторов, солнечных панелей, микросхем и других компонентов, без которых невозможно представить современную экономику.

Бандар аль-Хурейф отметил, что главный вызов сегодня заключается не столько в наличии месторождений, сколько в способности эффективно добывать и перерабатывать сырье. Именно поэтому Эр-Рияд активно инвестирует в собственные исследовательские центры, университетские программы и технологические разработки.

По словам министра, страна последовательно развивает научную базу для работы с критически важными минералами. Власти стремятся не просто экспортировать сырье, а создавать полный производственный цикл с высокой добавленной стоимостью.

Стратегия является частью масштабной программы модернизации экономики, которая должна уменьшить зависимость Саудовской Аравии от нефтяных доходов. Для достижения этой цели страна сотрудничает с различными международными партнерами, среди которых упоминается и Россия.

Министр рассказал, что во время предыдущих встреч с представителями российского бизнеса обсуждались возможности сотрудничества в сферах титана, золота и других полезных ископаемых. Также стороны рассматривают перспективы развития проектов, связанных с редкоземельными металлами. Для Москвы такое сотрудничество может стать дополнительной возможностью компенсировать часть экономических потерь, вызванных санкциями и ограничением доступа к западным технологиям.

В частности, в феврале 2025 года Украина и США завершили переговоры по рамочному соглашению о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов и других критически важных минеральных ресурсов. Согласно обнародованному в СМИ тексту, документ предусматривает создание совместного Инвестиционного фонда восстановления, который должен финансировать восстановление Украины и развитие стратегических отраслей экономики.

Фонд предусматривает совместное управление Украиной и США, а также реинвестирование доходов в проекты на территории Украины. Речь идет о монетизации государственных ресурсов – в частности месторождений полезных ископаемых, углеводородов, нефти, газа и связанной инфраструктуры.

Отдельно в документе указано, что Украина обязуется направлять 50% будущих доходов от новых ресурсных проектов в общий фонд. Соглашение также содержит положения о долгосрочном партнерстве, привлечении инвестиций, развитии переработки сырья и согласовании с курсом Украины на вступление в ЕС.

Важно, что документ имеет рамочный характер и не создает прямого долга Украины перед США, а также не предусматривает немедленной ратификации в парламенте – вместо этого планируется подготовка более детального финального соглашения о работе фонда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют изменить правила пользования недрами. Правительство и парламент предлагают обновить законодательство, регулирующее получение специальных разрешений на добычу полезных ископаемых, проведение аукционов и условия работы компаний в добывающей отрасли.

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