Самая прибыльная отрасль РФ под угрозой: в море застряли десятки танкеров с российской нефтью

После объявления администрацией США новых санкций против нефтяной индустрии РФ, в разных частях света стали на якорь более 60 танкеров, заполненных российской нефтью. Это усилило давление на танкеры, попавшие в "черный список" ранее.

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Как сообщает Reuters, речь идет о не менее 65 нефтяных танкерах. Пять из них бросили якорь у побережья Китая, еще 7 – у сингапурских берегов, а остальные – вблизи России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Это усиливает давление на попавшие под предыдущие санкции США суда. К ним относятся еще 25 нефтяных танкеров, стоявших в разных местах, в том числе возле иранских портов, а также вблизи Суэцкого канала.

10 января Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть. Эти санкции направлены против доходов, используемых Москва для финансирования своей войны с Украиной.

Некоторые порты уже приняли меры еще до введения этих санкций, что еще больше усилило напряжение. На прошлой неделе китайская Shandong Port Group запретила находящимся под санкциями США танкерам заходить в свои порты.

По оценкам аналитиков, под санкции США попадает около 10% мирового нефтяного танкерного флота. При этом ставки на танкеры растут, поскольку суда без санкций пользуются спросом. Согласно рыночным оценкам, средний дневной заработок для супертанкеров подскочил в понедельник на 10% по сравнению с предыдущим днем ​​и составил около $26 тыс.

Также OBOZ.UA сообщал, что на фоне последних санкций стоимость нефти на мировых рынках снизились. Так, 14 января по состоянию на 07:46 по Гринвичу стоимость нефти марки Brent упала на $0,53 (0,7%) – до $80,48 за баррель. А цена на американскую WTI снизилась на $0,44 (0,6%) – до $78,38 за баррель. Впрочем, несмотря на удешевление, стоимость ресурса все равно удерживаются около 4-месячного максимума, поскольку влияние новых санкций США на российскую нефть остается в центре внимания рынка.

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