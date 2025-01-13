Неожиданное решение Китая относительно российской нефти: Кремлю нанесен многомиллионный удар

Попавшие под санкции США танкеры из "теневого флота" Российской Федерации простаивают у берегов Китая. Таким образом, судна не могут выгрузить в совокупности более 2 миллионов баррелей нефти из РФ.

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Ссылаясь на данные трекинговой компании Kpler, издание Bloomberg сообщает, что среди застрявших в Желтом море танкеров – судно Huihai Pacific. Оно должно прибыть в порт Дунцзякоу в китайской провинции Шаньдун после 15 января с 770 тыс. баррелей сырой нефти ESPO, загруженной в российском тихоокеанском порту Козьмино в начале января, но на выходных его курс был изменен, и теперь оно находится на стоянке у берега.

Два других танкера – Mermar и Olia, которые вышли из Козьмина 5 и 7 января соответственно в направлении порта Яньтай. Первое несло более 755 тыс., а второе – почти 709 тыс. баррелей нефти ВСТО, но оба сейчас стоят у берегов Китая.

Эти суда, как и многие другие, попали под действие жесткого санкционного пакета, направленного против российского экспорта нефти. Также под санкции попали несколько танкеров и не менее одного нефтетрейдера, торгующего нефтью ВСТО, которую предпочитают независимые китайские нефтепереработчики.

На несколько дней до введения санкций китайская компания Shandong Port Group запретила заходить в свои порты находящимся под санкциями США танкерам "теневого флота" России. Запрет касается ключевых портов восточной китайской провинции Шаньдун, где находится значительное количество независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Именно эти предприятия являются крупнейшими потребителями сырой нефти из Ирана, России и Венесуэлы, подпадающих под международные санкции.

Провинция Шаньдун импортирует около 1,74 млн баррелей нефти в сутки, что составляет около 17% общего объема импорта нефти в Китай. После введения запрета порты, входящие в состав Shandong Port Group – Циндао, Жичжао и Яньтай, – больше не могут принимать танкеры так называемого теневого флота.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне санкций цены на нефть выросли почти на 3%, достигнув самого высокого уровня за последние три месяца. Фьючерсы на нефть Brent выросли до 79,76 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate поднялись до 76,57 доллара за баррель, что является максимумом за последние три месяца.

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