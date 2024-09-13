Россия теряет последних покупателей газа в ЕС: крупная компания перекроет вентиль

Австрийская энергокомпания Wien Energie, которая обеспечивает электричеством 2 млн жителей Вены и окрестностей, полностью откажется от российского газа с 2025 года, как раз в момент окончания действия контракта на его транзит через Украину. Компания является одним из последних крупных европейских покупателей газа у РФ.

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Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что на замену российского газа Wien Energie закупила 10 ТВтч у альтернативных поставщиков, в частности из стран Северной Африки. Этот объем составляет 12% от всего энергопотребления Австрии.

Wien Energie продолжит закупать топливо через Центрально-Европейский газовый хаб. Но в будущем она потребует от трейдеров подтверждения того, что газ, поступающий в город, не из России. Компания будет использовать сертификаты происхождения, которые, по ее словам, защищены от подделки и основаны на технологии блокчейн.

Предприятие также пообещало не повышать цены для конечных потребителей. Тарифы останутся прежними, несмотря на то, что альтернативное топливо стоит немного дороже, чем российский газ, сказал главный исполнительный директор Wien Energie Майкл Штребль.

"Из-за агрессивной войны России независимость от российского газа имеет решающее значение для безопасности поставок.. В 2025 году все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции будут работать на газе из других стран", – цитирует агентство Петера Ханке, исполнительного советника в Вене и провинции, который отвечает за сферы финансов, экономики, труда и международных отношений.

Как считают в Bloomberg, такое решение поможет ослабить давление на газовые рынки, т.к. европейские трейдеры готовятся к остановке потоков российского газа через Украину с января 2025-го. Австрия получала более половины импорта газа именно по этому маршруту (по результатам первого полугодия-2024).

Европейский экспорт "Газпрома" и так уже упал более чем на 80% по сравнению с 2021 годом (до вторжения РФ в Украину). А по итогам 2023-го российская компания получила рекордный убыток в своей истории.

В следующем году показатели станут еще хуже, поскольку Украина не намерена продлевать контракт с "Газпромом". "Потеря украинских объемов составляет примерно $6,5 млрд в год в текущих ценах", – говорится в расчетах Bloomberg.

В целом в Австрии рассчитывают, что остановка поставок через Украину позволит ей расторгнуть действующие контракты с "Газпромом" без выплаты штрафов. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы в газохранилищах Австрии сейчас составляют 91,5%, Словакии – 92%. В целом европейские хранилища заполнены на 93%.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз готов окончательно отказаться от поставок российского газа после завершения соглашения о его транзите через Украину. По данным Еврокомиссии, зависимость ЕС от российского топлива за время полномасштабного вторжения в Украину снизилась в три раза.

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