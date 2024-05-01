Руководителю порта "Черноморск" пытались дать взятку в 12 млн грн: преступникам сообщено о подозрении

Три человека получили подозрение в попытке предоставить взятку в размере 12 млн гривен исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Международный торговый порт " Черноморск" за принятие решения в интересах частной компании. Среди подозреваемых - начальник службы правового обеспечения, бывший внештатный советник директора и директор частного предприятия.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). "29 апреля 2024 при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ уведомлено о подозрении в предложении и обещании неправомерной выгоды за оказание влияния на принятие решения и.о. директора ГП "Международный торговый порт "Черноморск" с целью обеспечения заключения договора об уступке права требования от государственного предприятия к частному предприятию ", – говорится в сообщении.

Среди лиц, по которым выдвинули подозрение, указаны: начальник юридической службы государственного предприятия "МТП "Черноморск", бывший консультант директора этого предприятия по правам и экономике, и директор частного предприятия.

Согласно следствию, в 2018 году между региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской области и частным предприятием "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" был заключен договор аренды недвижимого имущества. Частное предприятие получило право на аренду государственного имущества общей площадью более 113,1 кв. м на 49 лет для организации погрузочно-разгрузочных работ, которая раньше была в имущественном балансе "МТП "Черноморск". Однако после заключения договора у предприятия появился кредиторский долг, и в результате начата процедура банкротства и распоряжение имуществом.

В ходе процедуры банкротства в сентябре 2020 года частное предприятие обратилось в Хозяйственный суд Одесской области с заявлением об участии в санации как инвестор. В этом процессе был заинтересован бывший директор предприятия-банкрота.

Следствие установило, что в октябре 2020 года действующее в тот момент должностное лицо и бывший консультант предложили директору частного предприятия предоставить взятку для влияния на руководителя порта с целью обеспечения заключения им договора об уступке права требования этому частному предприятию. Деньги должны быть перечислены на счет другого частного предприятия, у которого директор также был привлечен к этому преступлению. Такой платеж планировалось маскировать как финансово-хозяйственную операцию.

В настоящее время расследование продолжается. Действия подозреваемых квалифицируются по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему на 16,4 млн грн по закупке уличных фонарей. Ее организатором оказался депутат Одесского областного совета VII созыва (2015-2020 гг.).

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