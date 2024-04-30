Депутат облсовета организовал коррупционную схему на свыше 16 млн грн: раскрыты детали

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему на 16,4 млн грн по закупке уличных фонарей. Ее организатором оказался депутат Одесского областного совета VII созыва (2015-2020 гг.).

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Там отметили, что подозреваемыми по делу проходят:

депутат Одесского областного совета и директор подконтрольного ему общества;

бывший поселковый председатель одной из территориальных общин Одесщины.

"НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили нанесение дополнительных 10,4 млн грн убытков при закупке уличных светильников для нужд одной из территориальных общин Одесщины. Нанесение еще 6 млн грн ущерба разоблачили в ноябре 2023 года", – говорится в сообщении.

Детали схемы

Как рассказали правоохранители, в 2018 году депутат Одесского областного совета VII созыва организовал заключение поселковым председателем одной из территориальных общин Одесщины договоров на обустройство уличного освещения – "с подконтрольным ему обществом в обход тендерных процедур и без применения электронной системы закупок". Это позволило подрядчику завысить стоимость продукции более чем в 6 раз.

В свою очередь, в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) отметили: в дальнейшем депутат облсовета организовывал подделку актов приема выполненных строительных работ – в которые были включены ложные сведения о понесенных расходах. "Как следствие, на счет его предприятия было безосновательно перечислено 6 млн грн. Впоследствии был разоблачен еще один эпизод – на сумму 10,4 млн грн", – констатировали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, злоумышленники хотели продать автомобили, завезенные для нужд сил обороны. 7 автомобилей, доставленных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным, они пытались незаконно реализовать на территории Киевской области.

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