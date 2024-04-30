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Депутат облсовета организовал коррупционную схему на свыше 16 млн грн: раскрыты детали

Роман Костюченко
Личные финансы
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Депутат облсовета организовал коррупционную схему на свыше 16 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему на 16,4 млн грн по закупке уличных фонарей. Ее организатором оказался депутат Одесского областного совета VII созыва (2015-2020 гг.).

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Там отметили, что подозреваемыми по делу проходят:

  • депутат Одесского областного совета и директор подконтрольного ему общества;
  • бывший поселковый председатель одной из территориальных общин Одесщины.

"НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили нанесение дополнительных 10,4 млн грн убытков при закупке уличных светильников для нужд одной из территориальных общин Одесщины. Нанесение еще 6 млн грн ущерба разоблачили в ноябре 2023 года", – говорится в сообщении.

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему на 16,4 млн грн по закупке уличных фонарей

Детали схемы

Как рассказали правоохранители, в 2018 году депутат Одесского областного совета VII созыва организовал заключение поселковым председателем одной из территориальных общин Одесщины договоров на обустройство уличного освещения – "с подконтрольным ему обществом в обход тендерных процедур и без применения электронной системы закупок". Это позволило подрядчику завысить стоимость продукции более чем в 6 раз.

В свою очередь, в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) отметили: в дальнейшем депутат облсовета организовывал подделку актов приема выполненных строительных работ – в которые были включены ложные сведения о понесенных расходах. "Как следствие, на счет его предприятия было безосновательно перечислено 6 млн грн. Впоследствии был разоблачен еще один эпизод – на сумму 10,4 млн грн", – констатировали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, злоумышленники хотели продать автомобили, завезенные для нужд сил обороны. 7 автомобилей, доставленных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным, они пытались незаконно реализовать на территории Киевской области.

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