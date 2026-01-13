Россию ждет санкционный подарок к годовщине войны в Украине: как ЕС "поздравит" Путина

В рамках 20-го пакета санкций против России Европейский Союз может запретить реэкспорт в страну-агрессора предметов роскоши, а также ввести другие ограничения. В общем их планируют принять к четвертой годовщине полномасшатбной войны – 24 февраля 2026 года.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата. Отмечается, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию запретить в следующем санкционном пакете:

экспорт предметов роскоши в Россию ;

; обслуживание российских нефтяных танкеров ;

; сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

Отмечается, что экспорт из ЕС в РФ предметов роскоши стоимостью более 300 евро уже запрещен. Впрочем, многие европейские бренды (в частности Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent) со значительной наценкой, но все же попадают в Россию благодаря реэкспорту из Китая, Турции и других третьих стран.

Также дипломат заявил, что принятие 20-го пакета санкций ЕС ожидается к четвертой годовщине российского вторжения – то есть до 24 февраля 2026 года. Предыдущий пакет приняли 23 октября.

Что известно о 20-м пакете санкций против РФ

Ранее Die Welt сообщал, что новый пакет может включать запрет импорта российского урана и, таким образом, введение санкций против Федерального агентства по атомной энергии России (Росатом), но для этого придется обойти сопротивление Франции и Бельгии. Кроме того, он будет предусматривать:

ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС лиц и организаций, в частности ответственных за вывоз и идеологическое перевоспитание детей;

дополнительные санкции в энергетической отрасли и банковском секторе ;

; устранение лазеек для обхода существующих санкций.

Ограничения также коснутся и Беларуси, а именно под некоторые ограничения попадет режим диктатора Александра Лукашенко.

Критические последствия санкций для РФ

Присутствие России на мировом рынке нефти оказалось под вопросом. "Энергостратегия-2050" предупреждает: без технологического прорыва, который сейчас ограничен санкциями, добыча нефти может обвалиться с текущих 520 млн тонн до 287 млн тонн к 2050 году.

В таком случае экспортный потенциал страны сократится втрое. Однако существует и "стресс-сценарий", который учитывает усиление санкционного давления и глобальный переход мира на возобновляемую энергию. При таком развитии событий:

добыча нефти в РФ упадет до 171 млн тонн (втрое меньше, чем сейчас);

(втрое меньше, чем сейчас); экспорт нефти обнулится, а свободных баррелей для продажи за границу просто не останется, потому что весь ресурс будет потребляться внутри страны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.

