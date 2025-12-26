Сильнейший кризис с 1990-х: крупный бизнес РФ заявил о масштабном обвале

Крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причиной же этого несколько – усиление санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия

"Промышленность с пониманием перенесла начальный период рукотворного охлаждения российской экономики, но в 2025 году ее терпение иссякло. Производственные планы фабрик и заводов по всей в стране в этом году сократились до самого низкого уровня за последние 16 лет", – рассказывают росСМИ.

Там отмечают: ныне темпы роста ВВП замедлились почти до нуля, а промышленность скатилась в рецессию. Из-за чего "российская экономика впала в депрессию", а тдельные отрасли пережили полноценный коллапс. В частности:

Выпуск тракторов рухнул на 61,6%.

Бльдозеров – на 53,7%.

Лифтов – на 37,2%.

Пассажирских вагонов – вдвое.

Авто – на 34,1%.

Цена санкций для экономики возрастает, что бы ни говорили власти. Экономика находится в замороженном состоянии" и не устойчива... Вопреки оптимистичным заявлениям Кремля, военная экономика России переживает обратную деиндустриализацию", – констатировали авторы материала.

В свою очередь, аналитики The Washington Post рассказали, что ныне российская экономика пребывает в худшем состоянии с начала полномасштабного вторжения в Украину. Причины:

Стремительное падение нефтяных доходов.

Исчерпание резервов.

По оценкам, Кремль уже потратил большую часть валютных резервов и заимствований, которые обеспечивали резкий рост военных расходов последние три года. Как результат, в экспертной среде ожидают, что уже в 2026 году Россия может столкнуться с банковским кризисом и рецессией.

При этом, подчеркивается, в будущем ситуация будет только ухудшаться. Ведь жесткие новые санкции против нефтяного сектора России усиливают дефицит ликвидности. А это уже может привести к банковскому кризису.

Параллельно в экспертной среде прогнозируют, что уже в декабре-2025 нефтегазовые доходы РФ упадут на 49% по сравнению с прошлым годом. Что на фоне рекордных военных расходов может углубить дефицит бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в 2026 году россиян ждет еще один неприятный сюрприз. Власти готовят для своего населения повышение тарифов ЖКХ.

