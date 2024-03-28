Россиян оставят без авто из Европы: страны ЕС почти перекрыли лазейку через Беларусь

Транзит автомобилей из Европейского Союза (ЕС) в Россию через Беларусь наконец начали перекрывать. Жесткие ограничения уже ввели Польша и Латвия, в ближайшее время к ним может присоединиться и Литва. Именно через эти страны автомобили возили в РФ в обход санкций.

Так, Польша с 23 марта перестала выпускать на транзит в Беларусь все авто с объемом двигателя более 1,9 л или стоимостью дороже 50 тыс. евро. Об этом сообщили беларуские участники рынка, непосредственно связанные с перегоном авто.

Кроме того, у водителей, которые везут машины непосредственно в Беларусь (не транзитом) начали требовать документы, которые подтверждают безопасность сделки с т.з. санкций. В частности, на таможне просят показать подтверждение от производителя, что экспорт авто разрешен за пределы ЕС и что производитель знает, кто продает и кто покупает авто.

Дополнительно производитель должен подтвердить, что знает конечного собственника автомобиля и уверен, что машина не будет перепродана. А водитель при этом должен подписать заявление, что знает об уголовной ответственности за фальсификацию такого документа.

Уже через три дня, 26 марта, по словам перегонщиков, аналогичные ограничения начали применяться на границе Латвии и Беларуси. Также сообщается, что на границе с Литвой им уже начали "задавать дополнительные вопросе", что может свидетельствовать о подготовке к ограничениям и в этой стране.

Впрочем, Литва и так строго следит за тем, чтобы авто после пересечения границы следовало именно в Беларусь, а не в Россию. То есть проблемы уже есть у тех, кто покупает машину не для себя, а на перепродажу. И именно поэтому, по словам участников рынка, все "подозрительные" машины ехали в Беларусь через Польшу и Латвию.

Как рассказал беларуский перегонщик авто в TikTok,"вся эта лавочка с перегоном тачек закончилась". "Можно будет, конечно, вывезти через Турцию, через Болгарию, через третьи страны паромом, но транзит в РФ, через РБ строго запрещен. Пока просто разворачивают, возвращают обратно в Польшу, но я думаю, что скоро будут и аннулировать эекспортные делкарации (ЕХ)... Аннуляция EX будет равносильна запрету повторной затаможки в Польше этой машины", - рассказал участник рынка.

Впрочем, с 1 апреля ситуация может усугубиться еще сильнее. С этой даты россияне также не смогут регистрировать в РФ автомобили из Беларуси, растаможенные по льготному тарифу. В результате их интерес к реэкспорту авто из Беларуси может упасть еще больше. Поэтому, как прогнозируют беларуские СМИ, после 1 апреля власти европейских стран попробуют полсноть закрыть лазейки для реэкспорта автомобилей в Россию. В самой РФ это приведет к еще большему росту популярности китайских авто.

Запрет на экспорт авто из ЕС в Россию предусмотрен о постановлением Совета Евросоюза № 833/2014. Согласно ему, для продажи, поставки, перемещения или экспорта, напрямую или опосредованно, определенного списка товаров в Россию требуется предварительное разрешение.

После полномасштабного вторжения России в Украину в этот список попали и автомобили. Сначала в марте 2022 года туда включили люксовые авто, а с июня 2023 года – любые авто с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобили и гибриды. Для Беларуси такие санкции не вводились. И поэтому запрещенные авто из ЕС начали гнать в Россию именно через эту страну.

Работу схемы подтверждает таможенная статистика. Если в 2020-2021 годах из ЕС в Беларусь поставили легковых машин на 200-300 млн евро, то в 2022 году объемы увеличились до 1,5 млрд евро – почти в 5 раз. За 2023 год показатель вырос еще больше – до 2,4 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне автомобильного кризиса в России пытались наладить производство китайских автомобилей, "замаскировав" их под местную марку "Москвич". Однако популистский проект потерпел крах и организаторы производства получили большие убытки.

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