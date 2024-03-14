В России "подделывали" китайские автомобили, называли их "Москвичами" и получили миллиардные убытки: детали провала

Российские власти пытались наладить производство китайских автомобилей, "замаскировав" их под местную марку "Москвич" – однако потерпели крах и получили большие убытки. Дело в том, что бывший завод Renault в Москве способен производить 180 тыс. машин в год – однако после перехода в собственность властей города выпустил за 2023 год лишь 31 тыс. авто.

При этом продать получилось еще меньше машин – лишь 15,3 тыс. единиц. Т.е., меньше половины, сообщают росСМИ.

Результат – убыток завода вырос за год в 3,6 раза. И составил до 8,6 млрд рублей (около 3,7 млрд грн по актуальному официальному курсу).

"Несмотря на то, что завод предлагал полные копии китайских машин под видом российских, он продавал их вдвое дороже оригинала. Так, в автосалонах цены на "Москвич" начинались от 2,4 млн руб. и доходили до 3,1 млн (от 1,012 млн до 1,3 млн грн), тогда как китайские оригиналы стоили в КНР 1,36-1,87 млн руб. (от 574 тыс. до 789 тыс. грн)", – говорится в сообщении.

"Москвичей" будет еще меньше, а убытков больше

В связи с этим, отмечается, завод почти на треть снизил производственный план. В 2024 году будет выпущено лишь 22 тыс. "Москвичей".

"При этом гендиреткор КамАЗа, который выступает производственным партнером завода, отмечал, что уровень безубыточности достигается при выпуске 40 тыс. автомобилей в год. ... Покрывать текущие убытки завод планирует за счет займов", – констатировали аналитики.

Китайские "Москвичи"

Впрочем, называть производимые в Москве автомобили "Москвичами", наверное, не очень корректно – хотя сами россияне именно это и делают. Дело в том, что все произведенные машины были вариациями моделей китайской JAC. Так:

компактный кроссовер "Москвич 3" и его электрическая версия "Москвич 3е" являются вариантами китайских JAC JS4 и iEVS4"

лифтбек "Москвич 6" – это версия китайской Sehol A5 Plus, суббренда JAC Motors.

При этом автомобили получаются не сильно качественными – что признают и в самой России. Однако это, по мнению местных экспертов, не должно отпугивать россиян, которые, по их мнению, после "правильной обработки" будут покупать такие машины.

"Даже несмотря на отдельные технические проблемы с самими автомобилями, при грамотном позиционировании они смогли бы найти больше покупателей", – сказал один из таких экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, летом же 2022 года в РФ решили выпускать новую Lada Granta без подушек безопасности – чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя заводов. При этом тогдашний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что отсутствие подушек безопасности в автомобиле, который в самой России прозвали "машиной-убийцей", россияне переживут.

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