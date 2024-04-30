Россия продает нефть в обход ценового потолка, ограничение не работает – западные страховики

Коллективное ограничение цен на российскую нефть странами Запада оказалось неэффективной мерой сдерживания пополнения бюджета России. В результате это привело к пополнению "теневого" флота РФ.

Об этом заявили в группе страховщиков The International Group of P&I Clubs, которая включает 12 компаний по страхованию морских грузоперевозок, покрывая 87% мирового океанского тоннажа. Соответствующий документ представили на слушаниях в парламенте Великобритании.

В 2022 году страны "Большой семерки" (G7) ввели ценовой лимит на российскую нефть, чтобы ограничить доходы РФ и соответственно финансирование войны в Украине, а также сохранить доступ российской нефти на международный рынок и не допустить скачка цен на энергоносители.

Ограничение позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью при условии, что нефть продается по цене ниже $60 за баррель. Однако это лишь подтолкнуло к расширению "теневого флота".

"Ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым, когда все больше судов и сопутствующих услуг принимают участие в этой параллельной торговле. По нашим оценкам, около 800 танкеров уже покинули The International Group of P&I Clubs, что является прямым результатом введения ограничения цен на нефть", – заявили в P&I.

Стоит отметить, что российские танкеры из "теневого флота", который возит нефть в обход санкций, фактически не застрахованными на случай стихийных бедствий и других катастроф. Такие суда полагаются на страховку, по которой невозможно получить выплаты, что грозит серьезными последствия из-за разливов нефти, ведь обычно очистка вод оплачивается именно за счет страховой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страны "Большой семерки" намерены усилить нефтяные санкции против России. Для этого они хотят ограничить использование Россией ее "теневого флота" для транспортировки нефти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!