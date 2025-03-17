Экономика России на грани жесткого приземления: СМИ раскрыли, что ждет режим Путина после войны

Российские власти пытаются создать видимость стабильности экономики РФ, хотя на самом деле они слишком перегрелись. Поэтому после окончания войны страну-агрессора будет ждать жесткое приземление – вплоть до дефолта.

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Об этом пишет обозреватель Reuters Пьер Бриансон, отметив, что устойчивость российской экономики является иллюзией. При этом даже несмотря на предложение о 30-дневном прекращении огня, он не считает завершение российской войны в Украине неизбежным, но вместе с тем перемирие вряд ли приведет к менее ориентированной на оборону экономике, уверен автор.

Согласно официальным данным, военные расходы РФ составляют 8% ВВП и 40% федерального бюджета, но данные не охватывают всех расходов, связанных с обороной. Но и после окончания войны эти цифры не сильно уменьшатся, если Путин сочтет прекращение боевых действий временным или использует перемирие, чтобы собрать ресурсы для будущих нападений на Восточную Европу, уверен Бриансон.

Но попытка возвращения экономики в состояние может нести две преграды. Первая: бум кредитования в стране. В 2023 и 2024 годах корпоративные кредиты в России выросли на 18%. Предотвратить это имел рост ставки центрального банка, которая сейчас составляет 21%, но с 2022 года банки были обязаны законом финансировать предприятия оборонного сектора по субсидированным ставкам.

Сельскохозяйственные, строительные и некоторые ипотечные заемщики тоже принимали кредиты на льготных условиях. Это привело к тому, что по данным Банка России, льготные кредиты составляют около 16% от общего портфеля банков. Поэтому если расходы на оборону упадут и экономика замедлится, это приведет к росту вероятности дефолта.

Вторая проблема, которая предстанет перед РФ на пути к демилитаризированной экономике – ухудшение демографических показателей. Из-за этого, согласно российским подсчетам, к 2030 году нехватка рабочей силы может составить от 2 до 4 миллионов человек.

И хотя остановка военных действий и отправка солдат домой должна помочь на борьбе с кадровым дефицитом, но примерно 600 тыс. демобилизованным будет трудно получить работу, потому что они происходят из беднейших регионов страны, а также им не хватает необходимых навыков. Но численность армии поможет центральному банку в его борьбе с инфляцией.

Как уже сообщал OBOZ.UA, любое дальнейшее действие российских властей будет только усугублять экономическую ситуацию в стране. Как считает экономист, профессор Игорь Липсиц, в условиях растущих расходов на войну, международного санкционного давления и снижающихся цен на нефть, экономику России может накрыть гиперинфляция, и власти страны не имеют инструментов, поскольку они использовали уже все защитные механизмы.

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