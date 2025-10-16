РФ уничтожила транспорт и депо "Новой почты": компенсируют ли украинцам посылки

Сегодня ночью (с 15 на 16 октября) вблизи Краматорска и в Нежине россияне повредили транспорт и депо "Новой почты", сгорели посылки и прицепы. В то же время никто из работников не пострадал, а компания уже начала выплаты компенсаций клиентам.

Об этом сообщила "Новая почта". Сегодня ночью вблизи Краматорска российские войска совершили атаку дрона на грузовой автомобиль, в результате удара загорелся прицеп и сгорели 132 посылки.

Водитель транспортного средства не пострадал, а компания уже начала процесс связи с клиентами для выплаты компенсаций. Дополнительную информацию об отправлении можно получить через приложение "Новой почты". Однако это не первый случай разрушений логистической инфраструктуры Украины 15 октября из-за военных действий.

Вечером на Черниговщине пострадало сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине. К счастью, никто из работников не получил травм. Часть грузов, которая находилась в отделении, осталась невредимой, однако посылки, находившиеся непосредственно в депо во время атаки, частично сгорели.

На месте событий работают представители экстренных служб. Сейчас идет разбор завалов, оценка состояния помещения и проведение первоочередных работ по укреплению здания. Компания уверяет, что потери клиентских отправлений будут компенсированы. В ближайшее время пострадавшие получат всю необходимую информацию о возмещении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" запускает собственную сеть почтоматов украинского производства. Отмечается, что первые 100 устройств установят до конца года – 70 в Киеве и 30 в Одессе, а впоследствии их расширят на всю Украину. Открыть ячейку можно будет как через приложение, так и через металлические кнопки, при отсутствии интернета.

