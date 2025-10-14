"Укрпочта" запускает собственную сеть почтоматов: где появятся первые и что в них особенного

"Укрпочта" запускает собственную сеть почтоматов украинского производства. Отмечается, что первые сто устройств установят до конца года – 70 в Киеве и 30 в Одессе, а затем их расширят на всю Украину. Открыть ячейку можно будет открыть, как через приложение так и через металлические кнопки, при отсутствии интернета.

Видео дня

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словам, введение почтоматов стало возможным после длительной подготовки, которая длилась более года.

Компания стремилась сделать процесс закупки максимально прозрачным и обеспечить адаптацию оборудования к условиям военного времени, в частности к перебоям с электроснабжением и связью. Первые 100 почтоматов "Укрпочта" планирует установить до конца 2025 года:

70 из них появятся в Киеве ,

из них появятся в , 30 — в Одессе.

Далее, после анализа отзывов пользователей, компания намерена масштабировать сеть по всей Украине уже в 2026 году. Точные адреса первых почтоматов пока не разглашаются – их обещают обнародовать ближе к старту запуска.

Почтоматы разработаны так, чтобы быть максимально удобными и функциональными для пользователей даже в сложных условиях. Основные особенности:

доступ с приложением или без него: открыть ячейку можно будет двумя способами – через обновленное приложение Укрпочта 2.0 или ввести PIN-код на клавиатуре с металлическими кнопками;

открыть ячейку можно будет двумя способами – через обновленное приложение Укрпочта 2.0 или ввести PIN-код на клавиатуре с металлическими кнопками; функция "2 в 1": почтоматы позволят не только получать, но и отправлять письма или посылки, по замыслу компании, они постепенно заменят традиционные почтовые ящики, которые много лет стояли на улицах украинских городов;

почтоматы позволят не только получать, но и отправлять письма или посылки, по замыслу компании, они постепенно заменят традиционные почтовые ящики, которые много лет стояли на улицах украинских городов; работа в автономном режиме: устройства способны работать без электричества и связи, они имеют усиленную защиту от воды, пыли и механических повреждений, поэтому могут функционировать даже во время непогоды или чрезвычайных ситуаций.

По словам Смелянского, важно, что почтоматы будут изготовлены в Украине. Почтоматы интегрируются с обновленным мобильным приложением, которое появилось в сентябре 2025 года и доступно для загрузки в App Store и Google Play. Через него можно будет отслеживать посылки, получать оповещения, открывать почтоматы, оплачивать доставку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Шевченковский районный суд Киева обязал "Укрпочту" выплатить клиенту 3 тыс. грн моральной компенсации. Отмечается, что эти деньги компания должна заплатить за утерянное письмо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!