Рестораны начали брать с украинцев доплату за генератор: законно ли это

Рестораны не имеют права добавлять в чек отдельную плату за генератор без предварительного информирования клиентов, иначе это считается нарушением прав потребителей. За такое нарушение заведению грозит штраф до 30% стоимости заказа, поэтому все дополнительные платежи должны быть заранее указаны в меню или включены в цену блюд.

Об этом сообщили в Poster POS со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы. В украинском ресторанном бизнесе снова обострилась дискуссия вокруг дополнительных платежей в чеках – на этот раз речь идет о плате за работу генераторов.

Как сообщает сервис автоматизации заведений рестораны, которые без предупреждения клиентов добавляют в счет отдельную строку "услуга – генератор", рискуют получить существенные штрафы. Причина – нарушение законодательства о защите прав потребителей. Закон четко требует, чтобы бизнес предоставлял клиентам полную, достоверную и понятную информацию обо всех услугах и их стоимости еще до момента заказа.

Если посетитель не заказывал отдельную услугу, а она внезапно появляется в чеке, это может быть квалифицировано как навязывание дополнительных платных услуг или введение потребителя в заблуждение. Эксперты отмечают, что расходы на генератор, топливо, электроэнергию, техническое обслуживание в большинстве случаев являются обычными хозяйственными расходами заведения. Именно поэтому их логично закладывать в стоимость блюд и напитков, а не выносить в отдельный платеж в счете.

Если же ресторан все-таки хочет выделять такие расходы, он обязан заранее предупредить гостей, например, через меню, информационные таблички или устное сообщение персонала. Госпродпотребслужба предупреждает, что в случае отсутствия такого предупреждения заведение может быть оштрафовано на сумму до 30% стоимости проданных товаров или услуг. При этом минимальный размер штрафа составляет не менее пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть не менее 85 гривен. Решение принимается по результатам проверки и обращений потребителей.

Эксперты также обращают внимание, что ситуация с генераторами не единичная. Аналогичные требования касаются любых дополнительных платежей в заведениях общественного питания, корк-фи, доплат за длительное пребывание с ноутбуком, банкетных сборов или даже компенсации за бой посуды. Все такие платежи должны быть четко указаны в меню или правилах заведения, иначе они могут считаться незаконными.

Эксперты советуют рестораторам внимательно пересмотреть свои подходы к формированию цен и коммуникации с клиентами. Прозрачность в ценообразовании не только снижает риск штрафов, но и помогает сохранить доверие гостей в сложных условиях энергетической нестабильности.

