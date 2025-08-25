Супермаркеты обманывают при проведении акций: украинцам рассказали, на что следует обращать особое внимание

Украинские супермаркеты и магазины активно используют акционные скидки, чтобы привлечь больше покупателей. Однако последним стоит быть предельно внимательными – ведь нередко торговые точки указывают на ценнике одну цену, а на кассе пробивают совсем другую.

Об этом напомнили в Госпродпотребслужбе. Там отметили: если цены в зале и на кассе отличаются, покупатель имеет право купить товар по той, которая указана на ценнике. Ведь именно на основании нее было принято решение о приобретении товара.

"Напоминаем потребителям о важности внимательного изучения обязательной информации о товаре, указанной на его маркировке. Особенно, когда цена значительно снижена, следует обратить особое внимание на срок годности пищевого продукта", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по закону любая реклама скидок и распродаж должна содержать четкую информацию. В частности:

Где и когда проходит акция.

Насколько снижена цена по сравнению с предыдущей или какой размер скидки применяется.

В то же время отмечается, что если права потребителя нарушены, а предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе. Адреса – по ссылке.

Что запрещено делать охранникам

Вместе с тем, рассказали эксперты из организации "Защита прав потребителей", в супермаркетах и магазинах охранники часто работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы. Соответственно, они:

Не являются сотрудниками самих торговых точек.

Не имеют законного права требовать от покупателей компенсацию за поврежденный товар.

"Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: если охранник настаивает на оплате, покупателю следует настаивать на просмотре записей с камер видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы доказать свою невиновность.

Впрочем, признают специалисты, это не всегда дает нужный результат. Поэтому в таком случае также лучше всего вызвать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, также в некоторых супермаркетах и других торговых заведениях покупателей могут намеренно вводить в заблуждение при взвешивании товаров. Чаще всего для этого применяются весы, которые не прошли обязательной проверки. Однако подобная практика является прямым нарушением потребительских прав, а потому покупатели имеют право подавать жалобы в соответствующие органы.

