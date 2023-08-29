Raiffeisen Bank подозревают в финансировании российского терроризма: страна ЕС начала расследование

Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России. Причина – подозрение в поддержке терроризма и финансировании агрессии против Украины.

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Об этом сообщает Česká televize. Отмечается: с соответствующим запросом в Антитеррористический центр обратилась местная Ассоциация по правам граждан и предпринимателей.

"Ассоциация подозревает RBI в поддержке терроризма. Там считают, что оставаясь на российском рынке, группа поддерживает финансирование агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам инициатора жалобы – Либора Малечека, – финансирование RBI войны против Украины является недопустимым. А клиент группы и автор петиции за ее уход из РФ Ладислав Пелцл констатирует, что "идея расплачиваться платежной картой, образно говоря, поставщика военной техники для российской армии, невыносима".

"Мы обнаружили в бухгалтерских отчетах, что RBI тратят сотни миллионов на терроризм, на поддержку военной машины. ...Эти деньги поступают в виде подоходного налога в бюджет российского государства, которое использует их для финансирования агрессии против Украины", – отметили Малечек и Пелцл.

Сама же RBI, отмечается, заявляет, что "сокращает свою деятельность в России" – однако всячески медлит с этим. В частности, прикрываясь необходимостью поддерживать "целостность банка в России, в котором работают более 9 000 человек".

Raiffeisen Bank отложил уход из России

Тем временем, RBI перенес сроки выхода с рынка России с конца сентября на конец 2023 года. По словам генерального директора группы Йоханна Штробля, речь, скорее всего, идет об отделении российской "дочки" банка от основного актива, а не о ее продаже.

Ранее в банке уверяли, что завершат отделение российских активов до конца третьего квартала 2023 года, т. е. до 30 сентября. Однако, по словам Штробля, "на сегодняшний день это представляется маловероятным".

Что предшествовало

Ранее российскую "дочку" Raiffeisen Bank International уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. Кроме того, Райффайзен Банк Россия на своем сайте признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР", а войну в Украине называет "спецоперацией".

После этого Райффайзен Банк попал на радары властей США. В феврале 2023 года управление американского Минфина начало расследование деятельности банка в России, а также во временно оккупированных районах Украины и Сирии. Потенциально это может привести к введению санкций против австрийского банка. Украина объявила Raiffeisen Bank международным спонсором войны.

На этом фоне "Райффайзен " ограничил операции в России. В частности, прекратил открывать новые валютные счета российским компаниям, а также ужесточил условия валютных переводов для физлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в августе стало известно, что RBI заплатит в бюджет России дополнительно 100 млн евро. Эта сумма – новый российский налог на сверхприбыль. Деньги будут использованы Кремлем для продолжения агрессивной войны против Украины.

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