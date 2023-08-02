Raiffeisen Bank заплатит Кремлю дополнительные 100 млн евро и поможет финансировать войну

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заплатит в бюджет России дополнительно 100 млн евро. Эта сумма – новый российский налог на сверхприбыль. Деньги будут использованы Кремлем для продолжения агрессивной войны против Украины.

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Сумму озвучил сам RBI в своей квартальной отчетности. "Даже без этого налога Райффайзен Банк уплатил 559 млн евро налогов в России в 2022 году – средства, которые были использованы для поддержки убийств украинцев. Сверхдоходы банка в России растут с каждым годом, как и выгоды Райффайзен от этой войны", – прокомментировали в Минобороны Украины.

"RBI ожидает, что дополнительный налог составит до 100 млн евро (при 10% налоговой ставке) или 50 евро млн (при одобрении механизмов добровольного платежа)", – говорится в отчете банка. Расчеты разнятся, т.к. четкие правила уплаты налога пока не определены.

Так, предположительно, сумму налога можно уменьшить вдвое – до 5%, если перечислить в бюджет деньги до 30 ноября 2023 года. "Некоторые термины и аспекты закона о налоге на непредвиденную прибыль неясны и подлежат толкованиям", – отметили в банке.

Налог на сверхприбыль в России планируют внедрить с января 2024 года. Он предусматривает однократную выплату компаниями 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателями 2018-2019 годов. Это касается компаний с прибылью более 1 млрд рублей (10,7 млн долл.).

Интересно, что при этом Raiffeisen Bank International (RBI) формально перенес сроки выхода с рынка России с конца сентября на конец 2023 года. Завершение работы в стране-агрессоре до 30 сентября теперь считают "маловероятным". Впрочем, речь идет об отделении российской "дочки" банка от основного актива, а не о ее продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую "дочку" Raiffeisen Bank International уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. Кроме того, Райффайзен Банк Россия на своем сайте признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР", а войну в Украине называет "спецоперацией".

После этого Райффайзен Банк попал на радары властей США. В феврале 2023 года управление американского Минфина начало расследование деятельности банка в России, а также во временно оккупированных районах Украины и Сирии. Потенциально это может привести к введению санкций против австрийского банка. Украина объявила Raiffeisen Bank международным спонсором войны.

На этом фоне "Райффайзен" ограничил операции в России. В частности, прекратил открывать новые валютные счета российским компаниям, а также ужесточил условия валютных переводов для физлиц.

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