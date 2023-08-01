Raiffeisen Bank отложил уход из России: названы новые сроки

Raiffeisen Bank International (RBI) перенес сроки выхода с рынка России с конца сентября на конец 2023 года. Завершение работы в стране-агрессоре до 30 сентября теперь считают "маловероятным".

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Об этом заявил генеральный директор RBI Йоханн Штробль, передает Reuters. Он уточнил, что, скорее всего, речь идет об отделении российской "дочки" банки от основного актива, а не о ее продаже.

По словам Штробля, банк не отбрасывает вариант продажи окончательно, однако Raiffeisen все же ведет переговоры с российскими регуляторами именно об "отделении". Глава RBI подчеркнул, что "банк твердо намерен найти решение".

Ранее в банке уверяли, что завершат отделение российских активов до конца третьего квартала 2023 года, т.е. до 30 сентября. Однако, по словам Штробля, "на сегодняшний день это представляется маловероятным", отметил Штробль.

На фоне переноса сроков выхода из РФ акции Raiffeisen Bank International упали. По состоянию на 15:50 1 августа они торговались по 14,09 евро за штуку, падение составило 4,28%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую "дочку" Raiffeisen Bank International уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. Кроме того, Райффайзен Банк Россия на своем сайте признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР", а войну в Украине называет "спецоперацией".

После этого Райффайзен Банк попал на радары властей США. В феврале 2023 года управление американского Минфина начало расследование деятельности банка в России, а также во временно оккупированных районах Украины и Сирии. Потенциально это может привести к введению санкций против австрийского банка. Украина объявила Raiffeisen Bank международным спонсором войны.

На этом фоне "Райффайзен " ограничил операции в России. В частности прекратил открывать новые валютные счета российским компаниям, а также ужесточил условия валютных переводов для физлиц.

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