Проценты от российских активов: США рассматривают возможность передачи 300 миллиардов долларов для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) и страны-члены G7 рассматривают возможность использования процентов от замороженных российских активов в сумме 300 миллиардов долларов для помощи Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен выразила поддержку этой инициативе, признавая конструктивный шаг Европейского Союза по перенесению части доходов от российских активов через займы или другие формы финансирования.

Об этом сообщает Reuters. "Это обсуждалось. Лидеры попросили нас предоставить им ряд вариантов ", - сказала Еллен, отвечая на вопрос, есть ли перенесение процентов на эти активы для выпуска облигаций или займов для Украины основным вариантом.

В то же время, Еллен подчеркнула, что Вашингтон остается сторонником полной конфискации российских активов – как оправданного механизма с точки зрения международного права. Однако она добавила, что существуют и другие подходы, которые могут быть более приемлемыми для некоторых партнеров G7, сомневающихся в определенных аспектах сдерживания.

По ее словам, Европейский союз предпринял очень конструктивный шаг: большинство находившихся в Бельгии российских активов теперь конвертировано в наличные деньги, а Euroclear (депозитария, где хранится львиная доля замороженных активов Центробанка России – Ред.) получает проценты из этих активов. "Европейский Союз согласился отделить эти интересы и, по сути, двигаться вперед. Это подход, который может быть широко поддержан странами, которые озабочены конфискацией активов... есть целый ряд вариантов", – подчеркнула она.

Вместе с тем, министерша финансов США отметила, что этот подход является лишь одним из нескольких вариантов, обсуждаемых странами "Большой семерки". В конце мая министры финансов стран-членов G7 снова обсудят эту тему на встрече, чтобы согласовать общее предложение для представления лидерам на июньском саммите.

Со своей стороны, в G7 заявили о поддержке предложение США. "Это очень разумный подход и он имеет ограниченные правовые риски", - отметил Брэд Сетсер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, комментируя инициативу Вашингтона по перенесению ожидаемого процентного дохода.

Он также добавил, что страны G7 обязались удерживать российские активы в замороженном состоянии. Пока не будет достигнуто разрешение конфликта в Украине и не будет компенсирован нанесенный ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компании, продолжающие закупать товары у Европейского Союза (ЕС) и поставляющие их в Россию, рискуют попасть в список санкций. Соответствующее расширение ограничительных мер уже рассматривается ЕС.

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