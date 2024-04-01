Польша "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: чем это чревато для местных производителей

Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта – по сравнению с довоенным периодом. При этом заграничный сыр часто стоит дешевле отечественного, из-за чего украинцы все чаще предпочитают покупать именно его.

Об этом сообщает infagro. Отмечается: если этот тренд сохранится, то "произойдет очередное разделение рынка между игроками".

"В марте в Украину был завезен рекордно высокий объем сыра по сравнению с довоенным периодом. Выбором потребителей все чаще становится европейский сыр, который в большинстве случаев уже сейчас предлагается дешевле отечественного", – говорится в сообщении.

Откуда в Украину везут сыр

В то же время, подчеркивается, одной из стран, активно продающих в Украине свой сыр, является Польша. Фермеры которой, кстати, блокируют границу с Украиной из-за якобы наплыва ее агропродукции.

"Польского (и не только) сыра на полках магазинов становится все больше. Возможно, именно в расчете на поставки в Украину, в текущем году производство сыра в Польше выросло более чем на 10%", – отмечают аналитики.

При этом подчеркивается: разница в увеличении производства в Польше почти равна общему производству аналогичных сыров в Украине. Что, по мнению экспертов, "должно настораживать отечественных сыроделов".

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

Тем временем, согласно мониторингу OBOZ.UA, 1 апреля крупные сети супермаркетов продают сыр Шостка Украинский твердый 50% в среднем по. 415,05 грн/кг. В частности:

Novus – 429 грн/кг;

Auchan – 414 грн/кг;

Еко Маркет – 394 грн/кг;

Megamarket – 423,2 грн/кг.

А сыр Комо Голландия 45% стоит в среднем 436,5 грн/кг. В отдельных супермаркетах его продают по:

Novus – 459 грн/кг;

Еко Маркет – 429,9 грн/кг;

Megamarket – 420,6 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, на период Великого поста, который в 2024 году длиться с 18 марта по 4 мая, в Украине ожидается подорожание рыбы. Причем как свежей, так и мороженной. Впрочем, рост цен будет незначительным и составит 5-10%.

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