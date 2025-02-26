Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Украинские АЗС уже второй раз подряд не меняют стоимость бензина А-95. Так, 26 февраля они определили ее в средние 56,89 грн/л – такой же цена была и в начале недели (24 февраля). Что, впрочем, соответствует даному ранее прогнозу.

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Как объяснили аналитики delo.ua, в настоящее время наценки на топливо у АЗС находятся на уровне осени прошлого года. А потому "не следует ожидать радикальных изменений ценовой политики".

Кроме того, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, активизация аграриев не приведет к увеличению цен на рынке – поскольку снабжение идет достаточно хорошими темпами по всем возможным каналам. А логистика отлажена достаточно хорошо.

"На этой неделе цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными. Но на выходных отдельные сети могут провести акции с существенными скидками на топливо", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 26 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские АЗС не прекратят работу 1 марта – ведь критическая инфраструктура не может остаться без топлива. Более того, связанные с документами формальности можно решить путем отсрочки вступления их в силу. Все же заявления о грядущем топливном коллапсе не соответствуют действительности.

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