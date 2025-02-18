В Украине заговорили о закрытии АЗС с 1 марта: можно ли будет купить бензин

Украинские АЗС не прекратят работу 1 марта – ведь критическая инфраструктура не может остаться без топлива. Более того, связанные с документами формальности можно решить путем отсрочки вступления их в силу. Все же заявления о грядущем топливном коллапсе не соответствуют действительности.

Видео дня

Об этом сообщил топливный эксперт Сергей Куюн, передают Новини.live. Он заверил: рынок не остановится.

"Если какой-либо документ не соответствует реалиям, его нужно просто переписать. Но это не значит, что рынок будет парализован. Правительство может отложить его действие (документа. – Ред.), обновить положение или перенести (вступление в силу. – Ред.) на несколько недель или месяцев. ...Рынок это не остановит. Это все выдуманные угрозы", – говорится в сообщении.

При этом Куюн подчеркнул: ожидаемые изменения, которые, по звучащим оценкам, могут привести к остановке деятельности АЗС, некритические. Ведь речь, по его словам, идет лишь о форме чеков.

"Там нет критических изменений во всей форме чеков. Предполагается только, что на них будет содержаться некоторая новая информация. В то же время, это никак не влияет на отчетность АЗС по объемам. Условно, изменится форма чека. Разве это уважительная причина говорить, что АЗС прекратит работу? Считаю, что нет", – резюмировал он.

Слова Куюна стали реакцией на заявление нардепа Нины Южаниной ("ЕС"), что с 1 марта украинские АЗС остановят работу в связи со вступлением в силу нормы о разрешении использования только тех регистраторов расчетных операций (РРО), которые формируют фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.

"Пока ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО к ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда утвердят – неизвестно", – отметила Южанина.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин в Украине не претерпят значительных изменений. Ведь из-за того, что его доставляют главным образом железной дорогой, штормы на Черном море не повлияли на поставки ресурса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!