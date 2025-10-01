Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 1 октября они продают его в среднем по 58,73 грн/л, что на 2 коп. выше, чем днем ранее. Впрочем, с начала недели стоимость ресурса не изменилась (в понедельник, 29 сентября он стоил столько же). А потому ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине в ближайшие дни

В то же время, рассказали в delo.ua, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (5 октября) резких изменений в стоимости топлива на заправках не произойдет. Причем даже несмотря на резкий скачок нефтяных котировок – после того, как Украина с помощью дроновых обстрелов заставила Россию приостановить отгрузку сырья в портах Новороссийск и Туапсе.

"Для этого цена нефти должна продержаться на высоких значениях по крайней мере две недели. Поэтому на этой неделе цена на бензин на АЗС останется неизменной", – говорится в сообщении.

АЗС отменят текущие цены на бензин

В то же время, в Нацбанке ожидают рост стоимости автомобильного топлива в Украине – причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

Там отметили: достигнуть этого удастся, в частности, за счет отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину – до 1 января 2026-го. Из-за этого норма не будет отражаться на ценах топлива по крайней мере до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и пр. В настоящее время в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

