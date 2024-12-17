Продавали ракеты и воевали в Украине: Южная Корея объявила санкции против РФ и генералов КНДР

Правительство Южной Кореи наложит санкции на россиян и российские компании, которые способствуют военным действиям РФ против Украины. Под ограничения попали и высокопоставленные военачальники из Северной Кореи.

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Как сообщили на сайте южнокорейского Кабмина, в целом под ограничения попали 11 частных лиц и 15 организаций. Официальная причина: причастность к незаконному военному сотрудничеству между РФ и Северной Кореей и закупкам ядерных и ракетных средств, а также военных материалов КНДР.

Новые ограничения согласуются с санкциями, которые ранее ввели партнеры Южной Кореи. Они будут действовать в отношении таких лиц и компаний::

Рафаэль Газарян, а также его компании Rafort и Trans Capital – за оказание материальной, финансовой и технической поддержки в торговле российским оружием;

Алексеи Буднев и его компании Technology Co., которая перевозила северокорейское военное оборудование связи для поддержки российских военных;

Павел Шевелин и ООО "Верус", которые осуществляли транспортировку российского оружия;

Роман Алар и его компания "ПАРСЕК", которые поставляли в Северную Корею ракетные материалы и технологии;

Игорь Мичурин и его ARDIS-BEARINGS – за поддержку северокорейской компании "Чосон Дангун", занимающейся ядерными и ракетными разработками;

Александр Гаевой и его Apollon – за нарушение санкций в отношении КНДР и торговлю с этих страной;

МРБ Банк, ТСМР Банк, РФК Банк, ООО "Стройтрейд" и Таймер Банк – проводили незаконные финансовые операции между Россией и Северной Кореей;

генералы Вооруженных сил КНДР Ким Ен Бок, Шин Гым Чхоль;

ракетный техник Вооруженных сил КНДР Ли Сон Джин;

командир Штурмового корпуса (подразделение Вооруженных сил КНДР, отправленное воевать в Украину) Ли Бон Чун.

Санкции вступают в силу с 19 декабря. После этого любые транзакции с подсанкционными лицами и компаниями будут караться в соответствии с законодательством Республики Корея.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США ввели новые санкции против компаний и физических лиц из России, Китая и Северной Кореи. Это было сделано в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения.

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