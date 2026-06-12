ПриватБанк временно остановит денежные переводы и платежи: названо время, когда не будут работать карты

ПриватБанк 13 июня в период с 00:00 до 06:30 остановит все платежи. Банк будет проводить плановые работы, которые необходимы для улучшения систем. Такие работы специально проводят в период, когда наблюдается наименьшая активность клиентов.

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Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения. "В ночь на 13 июня 2026 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность проведения клиентами операций с платежными картами", – говорится в сообщении.

Что именно не будет работать

Операции с картами.

Банкоматы.

Терминалы самообслуживания.

POS-терминалы банка.

В банке также пояснили, что такие технические работы проводятся именно в ночное время, поскольку тогда большинство клиентов не совершают операций. Поэтому тем, кто планирует производить какие-либо платежи в период регламентных работ, рекомендуют сделать это заранее или после их завершения.

Каким клиентам ПриватБанка рекомендуют заменить карты

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, срок действия которой истекает, и продолжать пользоваться ею без ограничений. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется заменить карту:

Тем, у кого истек срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет сменить тип карты.

Оформить новую карту можно в любом из его отделений. Однако если посетить его нет возможности или желания, сделать это можно также онлайн. Для этого нужно открыть меню "Кошелек" в "Приват24", выбрать карту, которую нужно перевыпустить, и нажать "Заказать карту".

При этом, как отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Сделать это можно как по Украине, так и за границу.

В то же время, использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", можно и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете осуществлять оплату в торговой сети с помощью смартфона, покупать товары. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – объясняли в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в ПриватБанке произошел масштабный сбой. Днем 5 июня некоторое время клиенты не могли авторизоваться ни на сайте, ни в мобильном банкинге.

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