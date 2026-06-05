В ПриватБанке произошел масштабный сбой: что говорят в финучреждении
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Клиенты государственного ПриватБанка столкнулись с масштабными техническими проблемами – клиенты не могут авторизоваться ни на сайте, ни в мобильном банкинге. Это означает, что функционал банка полностью недоступен – зайти в личный кабинет не удается.
Об этом украинцы сообщили в соцсетях. Редакция OBOZ.UA подтвердила, что по состоянию на 16:40 после ввода логина и пароля в Приват24 появляется сообщение об "ошибке 403".
Попытка зайти в личный кабинет на сайте также оказалась безуспешной.
В финучреждении подтвердили, что столкнулись с техническими проблемами. Представители банка заверили, что уже работают над устранением неисправностей.
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