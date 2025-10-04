ПриватБанк перестал проводить переводы и приостановил работу всех банкоматов: что произошло

ПриватБанк приостановил проведение операций с картами, также временно не работают банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка. Пауза продлится с 00:00 до 6:30.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка. Так, в ночь на 4 октября 2025 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра.

"В период проведения работ 4 октября с 00:05 и до 6:30 часов утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", – говорится в сообщении банка.

Так, обычно регламентные работы делают в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. "Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!", – добавили в ведомстве.

Что недавно изменилось в Приват24

ПриватБанк запустил продажу eSIM двух мобильных операторов – "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг Приват24.

Оформить eSIM можно прямо в Приват24.

Операция займет несколько минут.

"ПриватБанк запустил в Приват24 новую услугу - продажа цифровых SIM-карт мобильной связи. Отныне более 13,5 миллионов пользователей наиболее популярного мобильного банка могут подключиться к Kyivstar и lifecell за несколько минут, оформив eSIM прямо в приложении", – говорится в сообщении "Привата".

Как купить eSIM "Киевстара" и lifecell в Приват24

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Зачем нужна eSIM

В целом же, напомнили в ПриватБанке, eSIM – это виртуальная SIM-карта. Она:

выполняет те же функции, что и физическая;

встроена непосредственно в устройство и активируется программно.

Такая карта не требует отдельного физического слота в смартфоне. Что позволяет:

Использовать до 5 eSIM одновременно.

Совмещать физическую SIM с цифровой.

Кроме того, утверждается, eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ведь при потере телефона такую карточку нельзя извлечь или заменить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июня ужесточили правила карточных переводов. Без официального подтверждения заработка можно будет переводить на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас – до 100 тыс. грн. Впрочем предусмотрены и исключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!