Украинцам рассказали, кого не затронет ужесточение лимитов на переводы денег между картами: чего ожидать с 1 июня

В Украине с 1 июня ужесточат правила карточных переводов. Без официального подтверждения заработка можно будет перечислять на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас – до 100 тыс. грн. Впрочем, предусмотрены и исключения. В частности, лимиты не будут распространяться на переводы между счетами одного клиента в одном банке.

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Об этом рассказали в пресс-службе государственного ПриватБанка. Там отметили, что также лимиты не будут действовать для:

Переводов клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита.

Речь, в частности, о зарплатах, пенсиях, социальных выплатах, других подтвержденных доходах.

Волонтерах.

Также, подчеркивается, лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги. В частности на оплату:

коммунальных услуг;

покупок в магазинах.

Вместе с тем, акцекнтируется, новые лимиты будут распространяться не только на р2р, но и переводы через реквизиты IBAN. Это международный стандарт номера банковского счета, используемый для упрощения перевода средств между странами. Он позволяет точно идентифицировать банковский счёт в международных транзакциях.

"С 1 июня лимиты на карточные переводы через реквизиты IBAN составят 100 тыс грн в месяц - Меморандум украинских банков. ... Ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как внутри Украины, так и за ее пределы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по данным же самого ПриватБанка, ограничения по сумме карточных переводов в 100 тыс. грн повлияют на операции предельно ограниченного количества его клиентов. Ожидается, что нововведение затронет не более 1,5% их.

Кого в первую очередь затронет ужесточение правил переводов денег между картами

В целом же, рассказал председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, ужесточение правил карточных переводов направлено на противодействие мошенникам. А потому вряд ли скажется на развитии банковских сервисов.

Более того, отметил Мамедов, несмотря на уже действующие лимиты, украинцы не закрывают свои карточные счета. Наоборот, их количество растет.

"С начала действия Меморандума между банками о противодействии мошенничеству количество новых карточных счетов даже растет. В пределах 1-2% ежемесячно", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в банковском секторе рекомендуют позаботиться об избежание неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего получить документальное подтверждение доходов и оптимизировать количество счетов.

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