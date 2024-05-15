ПриватБанк блокирует карты клиентов без объяснения: как перевести средства на другой счет

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на внезапную блокировку счета без четкой причины и невозможность лично явиться в отделение из-за пребывания за границей. В ответ банк объяснил, что все действия соответствуют законодательству и финансовому мониторингу и настоял на необходимости личного визита для перечисления средств.

Об этом клиентка банка написала в специализированном форуме "Минфин". "Просто заблокировали "Приват24" и счет с уведомлением, что банк разрывает все отношения, придите в отделение и запишите заявление о перерасчете средств в другой банк, конкретной причины не называют ", – рассказала клиентка.

Она готова предоставить все необходимые документы для подтверждения законности каждой операции, включая налоговую декларацию, договор аренды, пенсионные выплаты по инвалидности и детские выплаты. Однако банк настоял на личном посещении отделения для подачи заявления о перерасчете средств в другой банк.

Клиентка отметила, что нет возможности лично явиться в отделение из-за пребывания за границей с двумя детьми. Она также направила запросы и заявление на возобновление отношений через канцелярию банка, но ответа не получила.

В ответ ПриватБанк отметил, что все меры, предпринятые по ограничению обслуживания клиентки, соответствуют внутренним процедурам и требованиям финансового мониторинга, направленным на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения. Для перечисления средств на другой счет клиент или ее представитель должны лично посетить любое отделение банка, имея при себе необходимые документы:

реквизиты счета , открытого в другом банке на ваше имя;

, открытого в другом банке на ваше имя; документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

распоряжаться счетами; документы, удостоверяющие личность ;

; документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; заявление о перечислении остатков средств.

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